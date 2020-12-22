سعر ومواصفات فولكس تيجوان 2021 في السوق المصري .. صور

أعلنت اوتومتيف مصر طرح سيارات فولكس تيجوان موديل 2021 الفيس ليفت في السوق المصري ، والتي صدرت بفئتين من فئة R- Line، وتاتي السيارة باختلافات كثيرة في التصميم عن موديل 2020 ، وذلك من حيث اختلاق شكل شبكة التهوية الامامية ،وتغيير تصميم المصابيح الامامية ، والخلفية.
وتم إضافة وحدات إضاءة ليد في الخلف والامام ومصابيح للمنعطفات وتعديلات في شكل الأكصدام الخلفي ، وحصلت السيارة على عجلات 18 بوصة مع لمسات كرومية في السيارة من الخارج .
كما حصلت فولكس R- line على عجلات 19 بوصة، ومصابيح امامية ليد ماتريكس ، ولمسات خارجية جديدة تشمل تغييرات في الاكصدامين وجناح خلف في السقف .
تستمد السيارة قوتها بمحرك 1400 سي سي بقوة 150 حصان ، وعزم دوران 250 نيوتن متر ، وناقل حركة مزدوج القابض من 6 سرعات ، وجر أمامي مع تسارع إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية وسرعة قصوى 215 كم في الساعة ، بالإضافة إلى استهلاك وقود 6.7 لتر لكل 100 كم ، وتقدم السيارة بطول 4.48 متر ،وعرض 1.83 متر، وارتفاع 1.66 متر وقاعدة عجلات بطول 2.68 متر .
بالإضافة إلى مزايا عديدة تشكل مقود جديد مع ازرار تحكم تغير نسب ناقل الحركة يدويا ، ونظام إضاءة داخلي من 30 لون ، مع لوحة عدادات رقمية بالكامل ، ونظام دخول سهل دون استخدام المقاتيح التقليدية ، ونظام معلوماتي ترفيهي جديد مع شاشة ملونة 8 بوصات ، اما شنطة السيارة يتم فتحها وغلقها كهربائيا .
تقدم في مصر لأول مرة ، وتأتي الأسعار كالتالي :
Elegance : 559.900 ألف جنيه
R-Line 629.900 ألف جنيه.
وتم إضافة وحدات إضاءة ليد في الخلف والامام ومصابيح للمنعطفات وتعديلات في شكل الأكصدام الخلفي ، وحصلت السيارة على عجلات 18 بوصة مع لمسات كرومية في السيارة من الخارج .
كما حصلت فولكس R- line على عجلات 19 بوصة، ومصابيح امامية ليد ماتريكس ، ولمسات خارجية جديدة تشمل تغييرات في الاكصدامين وجناح خلف في السقف .
تستمد السيارة قوتها بمحرك 1400 سي سي بقوة 150 حصان ، وعزم دوران 250 نيوتن متر ، وناقل حركة مزدوج القابض من 6 سرعات ، وجر أمامي مع تسارع إلى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية وسرعة قصوى 215 كم في الساعة ، بالإضافة إلى استهلاك وقود 6.7 لتر لكل 100 كم ، وتقدم السيارة بطول 4.48 متر ،وعرض 1.83 متر، وارتفاع 1.66 متر وقاعدة عجلات بطول 2.68 متر .
بالإضافة إلى مزايا عديدة تشكل مقود جديد مع ازرار تحكم تغير نسب ناقل الحركة يدويا ، ونظام إضاءة داخلي من 30 لون ، مع لوحة عدادات رقمية بالكامل ، ونظام دخول سهل دون استخدام المقاتيح التقليدية ، ونظام معلوماتي ترفيهي جديد مع شاشة ملونة 8 بوصات ، اما شنطة السيارة يتم فتحها وغلقها كهربائيا .
تقدم في مصر لأول مرة ، وتأتي الأسعار كالتالي :
Elegance : 559.900 ألف جنيه
R-Line 629.900 ألف جنيه.