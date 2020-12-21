بيومى فؤاد: غير راض عن بعض أدوارى .. وكوباية الشاى وقعت من إيدي عندما سجل أفشة فى الزمالك

قال الفنان بيومى فؤاد، شعرت بمعنى "القبول"، حينما كنت فى إعدادى فنون جميلة، ثم دخلت المسرح بعدها، وكان هناك الكثير من الممثلين المميزين، وحينما يقفون على المسرح، لا نشعر بهم، فيقال على الفنان عبد السلام النابلسى أنه لم يكن خفيف الظل فى الحقيقة، كما كان فى الأفلام.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى خيرى رمضان، "القبول بتاع ربنا"، ويغطى على كثير من العيوب، فأنا لم أكن أشطر شخص فى المسرح، فأنا دفعة ماجد الكدوانى، وكان نجم الكلية، والمسرحيات فى الكلية كانت باللغة العربية، ولذلك نسبة الكوميديا فيها قليلة للغاية، ولذلك لم أحصل على أى جائزة فى الجامعة، وكان هذا سبب التندر علي وعلى شخصيتى.





وتابع، "من الممكن أن يحصل شخص غير موهوب على فرصة كبيرة.. أو لديه إمكانيات غير كبيرة، ولكن أحمد أمين موهوب، فهو ابنى، لأنه عمل معى فى المسرح وهو طفل، ولكن حينما دخل الكلية، استعان بى لأنه كان مخرج مسرحى، فاكتشفت أنه موهوب للغاية، فهو "مزيكاتى"، يعزف ويغنى ويلحن ويكتب، وشارك فى "بسنت ودياسطى"، ولديه حسابات دقيقة، وعقله رزين.





وقال، "مدير أعمالى ربى.. فأيا كانت الشغلانة اللى بعملها لازم تصفى النوايا.. وربنا وقعنى مع ناس عشوائيين زيى.. وأنا لا أندم.. ولكنى اعترف أنى قدمت أدوار أنا غير راض عنها ولن أذكرها.. ولكن مؤخرا أصبحت أهتم، ومع ذلك أثق فى الأسماء الكبيرة.. فى مسلسل موجة حارة عملت مع مخرج كبير هو محمد ياسين.. ثم طلبت فى "أفراح القبة" ووافق بالفعل.





وأكد، هناك 4 أعمال شاركت بها هذا العام، ولم أوقع عقد، وحتى الآن لا أعرف قيمة التعاقد، "من كتر ما احنا حبايب".. والبعض نصحنى أن أقدم عملا واحد وازيد أجرى مش عاوز أكون نمبر 1.. لأن مافيش حاجة اسمها نمر 1.. ولن يأتى مثل عادل إمام.. وحلمى أن أولادى يفتخروا بيا., وعاوز أقدم شخصية شبه شيخ العرب همام"





وعن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى أفريقيا ، قال بيومى، "كنت فى الاستوديو بصور فيلم وكان فى ايدى كوباية شاى ووقت جول قفشة وقعت منى من الفرحة .. وسيد رجب كان قاعد جنبى.. ولما جيه جول شيكابالا قام من مكانه بس قولتله اقعد يا سيد".