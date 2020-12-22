القوى العاملة توقع خطة مكافحة عمالة الأطفال .. ونواب: آلية تنظيم الأسرة ستسهم في مكافحة الظاهرة.. وتناول الإعلام يهدف للتوعية بالمخاطر

- برلمانية توضح العلاقة بين التعليم الفني وإنتشار عمالة الأطفال

- برلماني يطالب بالتطبيق الفعلي لقانون الطفل المصري

- لدعم حقوقه .. برلماني يطالب بتغليظ عقوبات عمالة الطفل بقانون العمل









تحتل مشكلة عمالة الأطفال أولويات أجندة الحكومة ولذلك قامت وزارة القوي العاملة بتوقيع إتفاقية مع منظمة العمل الدولية بشأن وضع خطة إستراتيجية تقوم علي آليات هادفة تعمل علي مكافحة طرق إستغلال الأطفال بما يتنافي مع حقوق الطفل العالمية التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة، فضلا عن إيجاد مستقبل أفضل لهم .









وحول هذا الأمر أيد نواب البرلمان الخطوات الجريئة التي بدأتها الوزارة، مما يجعلهم يقدموا عدة نصائح من شأنها القضاء السريع علي هذه الظاهرة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع بشكل عام والأطفال بشكل خاص.





قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن هناك مادة بقانون الطفل المصري تنص على اعتماد فرق التدخل السريع للإنقاذ بكل المحافظات بشأن قضية عمالة الأطفال، والتي تعتبر بمثابة وسيلة رقابية تتابع المشكلات والحالات الطارئة بهذا الموضوع، ولها الصلاحية في القبض على مستغلي هؤلاء الأطفال وتحرير محضر رسمي.





وأشار "أبو حامد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن تم إصدار هذا القانون لسنة 2008 وصدرت اللائحة التنفيذية عام 2010، ولكن لم يتم العمل بها حتى الآن، لذا أناشد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لمراجعة لإصدار هذه اللائحة من جديد؛ بما يتلاءم مع مدى انتشار هذه الظاهرة.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن بالفعل لها جهود واضحة في مجال حقوق الطفل بشكل عام وليس هذه المشكلة فحسب حيث ظهر ذلك من خلال سيارات الرعاية الصحية المتنقلة بمختلف محافظات الجمهورية للقضاء علي المشكلات التي تهدد أمنهم وسلامتهم مثل حملات أطفال بلا مآوي والتشرد الأطفالي في العموم.





وطالب النائب محمد أبو حامد، بإعادة النظر في عقوبات عمل الأطفال وفقًا لقانون العمل، لافتا إلى أنها تفتقد إلي الحزم وكونها غير رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة القواعد التي يحددها القانون لدعم حقوق الأطفال في العيش بحرية وسلام.





وتابع النائب، عند البحث وراء أسباب زيادة الإنجاب وجد أن تعمد المواطنين بالزيادة لجلب أطفال تساعدهم في العمل والحصول علي المال من جانب تشغيلهم، ومن ثم أطلقت الدولة خطة تنظيم الأسرة لتحد من تفاقم هذه الظاهرة بما ينعكس علي اندثار عمالة الأطفال.













ومن جانبها قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن وزارة القوي العاملة بالأونة الأخيرة أحرزت أهدافا كبري في عدد من القضايا ويشهد لها بالأداء المتميز والكفاءة ولا سيما بعد توقيع إتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن وضع خطة للقضاء علي عمالة الأطفال في ظل أزمة كورونا.





طالبت "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الوزارة بوضع أليات داعمة تسهم في الإسراع من القضاء علي ظاهرة عمل الأطفال وذلك من خلال الأهتمام بالتدريب والتأهيل للمستوي التعليمي عن طريق عقد دورات محو الأمية لديهم وذلك نتيجة تسربهم من التعليم كنوع من تقديم التنازلات للحصول علي المال.





وعن أسباب إنتشار الظاهرة، قالت عضو مجلس النواب، إن أبرزها يكمن في قلة الوعي والثقافة المجتمعية لدي الأهالي تجاه قيمة التعليم الفني وأثره الإيجابي علي الأفراد، فهو يتميز بإنخفاض التكلفة وإكتساب مهارات فنية تعد الأكثر طلبا بسوق العمل، فضلا عن أن هذا النوع من التعليم تعتمد عليه الدول الكبري مثل ألمانيا وأيطاليا.









وتابعت النائبة، (بعض الأهالي ليس لديها الإمكانيات العالية عشان تدخل أبنائها نظام التعليم العادي الثانوية العامة فبتضطر تخرجهم يشتغلوا وفي نفس الوقت بتزداد مشكلتين التسرب التعليمي وعمالة الأطفال)، لذا فيجب علينا نشر ثقافة المهن الفنية الأخري وأن التعليم ليس بالضرورة أن يخرج ضابط أو طبيب أو مهندس، فالحرف الصناعية لا غني عنها ولا تقلل من شأن العاملون بها.













وفي سياق متصل طالب النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بالتطبيق العملي لقانون الطفل المصري ولا سيما بعد إنتشار ظاهرة عمالة الأطفال بالمجتمع وذلك بسبب عدم تنفيذ العقوبات الرادعة التي من شأنها القضاء علي هذه المشكلة بما يوفر لهم حياة كريمة .





ناشد "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تناول قضية عمالة الأطفال في وسائل الإعلام وذلك لتقديم الدور التوجيهي والتوعوي للمواطنين بالمخاطر والأضرار الناجمة عن تبني الأهالي هذا السلوك غير الإنساني الذي يحرم الطفل من إلتحاقه بالتعليم والعيش بحرية مثل ذويه.





و أوضح عضو مجلس النواب، أن أبرز الأسباب التي تؤدي إلي إنتشار عمل الأطفال ترجع بالأساس لكونها أسباب إجتماعية تتمثل في الظروف المحيطة بالطفل وما بها من جهل وقلة للوعي والثقافة بقيمة التعليم مما يفرز مشكلة التسرب التعليمي أيضا ، أو أسباب إقتصادية تتمحور حولة قلة في الإمكانيات المادية لمصدر الدخل الأسري مما يضطر رب الأسرة باللجوء إلي تشغيل أبناءه الصغار لمعاونته.





وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إريك أوشلان، اليوم الأثنين، على خطة عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا .









وأكد الوزير عقب التوقيع أهمية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بعد تزايدها يوما بعد يوم وخاصة بعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا "كوفيد -19".





وشدد سعفان على ضرورة أن نعمل جميعا جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، حتى لا تتعرض المكاسب الضخمة التي تحققت عالميا نحو إنهاء عمالة الأطفال على مدى العشرين عاما الماضية لمخاطر التراجع بسبب الجائحة .





وقال وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، لافتا إلى أن المادة 80 من الدستور المصري، أكدت حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، لذا فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال.





وأشار إلي أن المشروع سيعمل عن كثب مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين طوال فترة تنفيذه من أجل تعزيز الملكية الوطنية للمشروع، والذي سيكون هو أساس الاستدامة ، ويعزز المشروع استدامة التدخلات عبر المساعدة الفنية وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين على نحو مستهدف وشامل، فضلًا عن تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية فيما يتصل بعمل الأطفال وسلاسل التوريد والاستجابة الإنسانية في مصر.





يأتي هذا المشروع في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسر 2018-2025 ، والذى سيتم تنفيذ أنشطته بالتنسيق وثيق الصلة مع: وزارات القوي، والتضامن الاجتماعي، والزراعة والاستصلاح الزراعي ، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصناعة ، والتجارة ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، ومعهد بحوث القطن والتعاونيات الزراعية للقطن ، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية، ومنظمات أصحاب الأعمال ذات الصلة ومنظمات العمال.





ومن جانبه أوضح إيريك أوشلان أن مشروع ACCEL Africa، والمنفذ من قبل مكتب المنظمة بالقاهرة بدعم من الحكومة الهولندية، يهدف إلى دعم السياسات العامة والقدرات المؤسسية وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر بسبب أهميتها الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين الزراعي والصناعي.





وأضاف أن خطة العمل هذه تعد بمثابة خارطة الطريق التي أسفرت عنها المشاورات بين الشركاء الوطنيين والهيئات المكونة الثلاثية المشاركين في وضع وإطلاق "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)"؛ حيث تأتي أهمية مشروع ACCEL Africa في كونه استجابة لأوليات خطة العمل سالفة الذكر لاسيما فيما يتعلق بدعم تطوير بيانات موثوقة حول عمل الأطفال وتحسين الأطر التشريعية بما يسهم في دعم صانع القرار لوضع وتطبيق سياسات وقرارات من شأنها الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر، حيث يركز المشروع على المدى الطويل في مصر على دعم سلاسل توريد قطن خالية من عمل الأطفال من خلال تطوير الأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية ودعم نفاذيتها لمعالجة قضية عمل الأطفال في سلاسل التوريد العالمية، فضلًا عن مؤسسة الحلول الابتكارية لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال، كما يعنى المشروع على المدى القصير بدعم الأسر الأولى بالرعاية لتوفير سبل دخل مستدام كبديل لدفع الأطفال لكسب العيش، بالإضافة إلى دعم تفتيش العمل ونظم الإحالة للأطفال المنخرطين في عمل الأطفال.





وفي هذا الصدد، أكدت مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع أن التعاون مع الشركاء الوطنيين قد أدى إلى تحقيق عدد من الإنجازات خلال وقت قياسي على الرغم من صعوبات التنفيذ الناجمة عن تبعات فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020، ومنها دعم تطوير بيانات موثوقة حول عمل الأطفال من خلال الإعداد لإجراء المسح القومي لعمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وإنجاز عدد من الدراسات حول المساهمات المبتكرة لمعالجة قضية عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن، ودور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال، ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية واحتياجات الأسرة المهمشة والتي لديها أطفال منخرطين في عمل الأطفال، وتقييم التناول الإعلامي لقضية عمل الأطفال.



