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فن

دفن جثمان عم كريم عبد العزيز في لندن

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:49 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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سعيد فراج
شيعت أسرة النجم كريم عبد العزيز، جثمان عمه الراحل علي عبد العزيز، في مكان إقامته بعد وفاته في لندن، وذلك للظروف التي تشهدها العاصمة الإنجليزية بسبب جائحة كورونا. 


وأعلن كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة عمه علي عبد العزيز. 


وكتب كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ على عبد العزيز  .. ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له .. نسألكم الدعاء والفاتحة». 


وفى سياق آخر، يواصل كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن.


ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.


من ناحية أخرى، تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين. 
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