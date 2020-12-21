داليا السواح تكتب: سلالة جديدة.. أما بعد !

تمر أحداث هذا الأسبوع بشكل متلاحق وبوتيرة متسارعة ليعيد المشهد نفسه من جديد كما حدث في بدايه مارس من هذا العام ... لتعلن ١٢ دوله مبدأيا تصاعد وتيره اعداد الاصابات و تعلن بدء غلق مجالاتها الجويه من جديد نتيجة لظهور نوع جديد من فيروس كورونا الوبائي لتنهار الاسواق الماليه وسط تقلص حاد للسيولة علي مستوي الاسواق في وقت كان غير كافي لاستعاده ما تم خسارته في الشهور السابقه .. حاله من الذعر تنتاب العالم مجددا مقترنه بختام العام و غلق المراكز الماليه للمؤسسات الماليه و الشركات وسط مستقبل لا يعلم خفاياه الا الله تعالي .. و لكن دعونا نتوقف للبحث عّن الفرصه وسط هذه الازمه فكل ظلام دائما ما ينتهي بضوء و كل ازمه ظاهره يختفي في باطنها فرصه تلمع لكل من يبحث عنها و مع ظهور الموجة الثانيه للفيروس يفرض علينا الوضع المضي قدما نحو التحول الرقمي فهو الحصان الرابح الان و مستقبلا سواء علي مستوي التعليم او مستوي تقديم الخدمات و اذ كنّا نبحث عن الحمايه الان و ننتظر اعلان الحكومات الجلوس في المنازل فاعتقد ان هذا الوضع سيكون سئ للغايه لان اذا كان اقتصاد الدول استطاع فعل هذا الاجراء مع بدايات الظهور للمرض و تكلف المليارات مقابل توقف عجله الانتاج فالان الوضع اصبح اضعف و لن يجدي هذا الفعل بل سوف يؤدي الي انهيارات حتميه علي مستوي الدول ... لكن ما الحل ؟! الحل هو اجراءات احترازيه للاطفال و عوده الدراسه عبر منصات الانترنت من جديد مع تعليق كافه الفعاليات الترفيهيه و مزيد من الاجراءات الاحترازية بالمحال التجاريه و الاماكن العامه ليستمر العمل و تستمر عجله الانتاج و التوجة لدراسه العديد من البدائل بين الشركات و خصوصا الصغير منها في المجالات المتضررة لعمل اندماج او اتحادات لتلافي الاثار السلبية و تداعيات الازمة كذلك دراسة بدائل قطاع السياحة التي تستطيع ان تعوض جزء من الدخل المفقود جراء حدوث الازمه بعمل السياحة الافتراضية عن طريق تصوير بعض الأماكن السياحية تصوير احترافي و عمل ابليكشن مخصص لها و الدعوة للسياحة و زياره الأماكن السياحية من خلال المنزل بتقنيه التصوير ثلاثي الابعاد و الذي يمكنه ان يكون البديل الأمثل للسياح لتعويض جزء كبير من العائد الدولاري المفقود نتيجة انتشار الوباء و توقف حركة الطيران ... نعاني من وضع طارئ غير مسبوق يفرض علينا حلولا غير تقليديه تخرج بافكار خارج الصندوق .. لن نقف مكتوفي الايدي فعلينا التفكير في الغير تقليدي فنحن في وضع نتيجته خساره اكيده و محققه علي مستوي العالم و لكن نحن من يقرر الي اي مدي نرغب في تحجيم خسارتنا فداخل كل ازمه فرصه تخلق مستقبل جديد .



