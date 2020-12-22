طارق الخولي: لن نقبل أن يكون تمثيلنا ضعيفا في البرلمان .. فيديو

أكد النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب ، إننا منذ بدء السباق الإنتخابي ونحن مهمومين بمشاكل المواطنين مؤكدا أننا نعمل على وضع الخطط للعمل على حل تلك المشاكل.
وأضاف الخولي خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أننا لن نعمل على التمثيل الشرفي فقط داخل البرلمان مشيرا إلى أنه لن نقبل أن يكون تمثيلنا ضعيف.
وتابع عضو مجلس النواب أنه الان أصبح هناك تنافسية كبيرة وتبين ذلك من خلال عمل اللجان النوعية وحضورهم القوي ومناقشة مشروعات قوانين مما اعطى انطباع لدى الجميع ان الشباب سيمثل داخل البرلمان بقوة.
وأشار الخولي إلى أننا سنعمل من خلال تمثيل الشباب على فتح الافاق لجيل كامل.
وأسدل الستار خلال الفترة الماضية على انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين الماضي، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، لكى يتم إغلاق صفحة انتخابات مجلس النواب ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ.
ونجحت الدولة فى إجراء هذه الإنتخابات على الرغم من ظروف جائحة كورونا التى تجتاح العالم كله، إلا أن الحكومة أثبتت بجدارة أنها قادرة على تخطى أى أزمة فى ظل إدارة العملية الانتخابية بأمان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وبعد الانتهاء من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، أصبح هناك 17 حزبا سياسيا ممثلا داخل "مجلس الشيوخ" الغرفة الثانية المعاونة لمجلس النواب، وحصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد من مقاعد مجلس الشيوخ.