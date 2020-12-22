طارق الخولي: لن نقبل أن يكون تمثيلنا ضعيفا في البرلمان .. فيديو

أكد النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب ، إننا منذ بدء السباق الإنتخابي ونحن مهمومين بمشاكل المواطنين مؤكدا أننا نعمل على وضع الخطط للعمل على حل تلك المشاكل.





وأضاف الخولي خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أننا لن نعمل على التمثيل الشرفي فقط داخل البرلمان مشيرا إلى أنه لن نقبل أن يكون تمثيلنا ضعيف.





وتابع عضو مجلس النواب أنه الان أصبح هناك تنافسية كبيرة وتبين ذلك من خلال عمل اللجان النوعية وحضورهم القوي ومناقشة مشروعات قوانين مما اعطى انطباع لدى الجميع ان الشباب سيمثل داخل البرلمان بقوة.





وأشار الخولي إلى أننا سنعمل من خلال تمثيل الشباب على فتح الافاق لجيل كامل.



