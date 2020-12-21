إبراهيم عشماوي: التجارة هي الأعلى على مستوى القطاعات الاقتصادية ..فيديو

قال الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ما يقرب من 18 مشروعا في 11 محافظة باستثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه مؤكدا إن الإمارات تضخ مبالغ كبيرة في سلاسل تجارية كبيرة وتقدر حجم استثماراتهم بـ 6 مليار جنية سواء في الغربية أو في المنصورة .





وأضاف إبراهيم عشماوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هذه الاستثمارات هي استثمارات مباشرة مؤكدا أن هناك مشروع قومي كبير لإنشاء وإدارة المستودعات الاستراتيجية .





وأوضح ابراهيم عشماوي ، أن دورنا هو تقديم الارض للمستثمر بالإضافة إلى مساعدة المستثمر في الحصول علي تراخيص وهذه المشروعات تسمي مشروعات بحق الانتفاع لمدة 50 سنه او اكثر قليلا . بالإضافةإلىتراخيص





وتابع إبراهيم عشماوي، أن مشروعات التجارة تساهم بخمس إجمالي الناتج المحلي وتعتبر التجارة هي الاعلي علي مستوي القطاعات الاقتصادية مؤكدا أن هناك سلسلة تجارية كانت تربح قبل فيروس كورونا 5 مليون جنية في الشهر وبعد الفيروس ذا ربحها إ لى 5 أضعاف.



