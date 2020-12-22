تشييع جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم خلال حادث أليم في كفر الشيخ.. صور

شيع الآلاف من أهالي مدينة دسوق بكفر الشيخ، مساءاليوم، 3 شباب لقوا مصرعهم خلال حادث أليم على طريق الرحمانية / دمنهور بمحافظة البحيرة.





وسادت حالة من الحزن الشديد على أهالي وأسر الضحايا، الذين جرى دفنهم، عقب أداء صلاة الجنازة عليهم، وسط ارتداء الكثير من المشعيين للكمامات الطبية ، وبكاء الكثير من زملائهم لما عُرف عنهم من دماثة الأخلاق.





وكان طريق الرحمانية - دمنهور، بمحافظة كفر الشيخ، قد شهد مساء اليوم، حادثًا مروعًا وأليمًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي، راح ضحيتها 3 طلاب جامعيين من مدينة دسوق.





وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وجرى نقل الضحايا الثلاثة إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.





وتبين أن ضحايا الحادث الأليم الثلاثة هم، زياد عمرو، طالب بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة، ومحمد عصام وأحمد طارق، وجميعهم من مدينة دسوق.



