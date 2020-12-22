جامعة حلوان تنظم مسابقة الطالب المثالي

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية مواهب وقدرات الطلاب لتعميق مفاهيم المثالية لديهم، وتشجيع مفهوم المنافسة الإيجابية بينهم .





ويتنافس الطلاب في المسابقة في العديد من المهارات منها اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية، والمظهر والشخصية، والمعلومات العامة، والمهارات، والدورات التدريبية السيرة الذاتية الشخصية، واللقاءات الطلابية داخليًا وخارجيًا، ويقوم بتحكيم المسابقة عددًا من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المتخصصة و يرأس لجنة التحكيم الدكتور محمد الدسوقي الأستاذ بكليه التربية.



