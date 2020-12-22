جزء من خطة عسكرية متكاملة .. شاهد خبير استراتيجي يوضح أهمية صمود -16

قال هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، أن مشروع القوات المسلحة "صمود 16 " يأتي ضمن خطة كاملة للتدريب السنوي في القوات المسلحة ، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة بين الدول .





وأضاف الحلبي ، خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن هذه التدريبات ضمن خطة سنوية يتم القيام بها في القوات المسلحة ، و ان هذه التدريبات تعتبر صورة حقيقية لما يتم من عمليات في ميدان المعركة وتم عمل نوع جديد من التدريبات التي تعمل علي توفير الذخيرة أثناء الرماية لان التنشين يتم عن طريق أشعة الليزر وهذا يجعل هناك دقة في التصويب .



