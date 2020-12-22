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توك شو

جزء من خطة عسكرية متكاملة .. شاهد خبير استراتيجي يوضح أهمية صمود -16

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:33 ص
صمود 16
"صمود 16 "
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إبراهيم القادري
قال هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، أن مشروع القوات المسلحة "صمود 16 " يأتي ضمن خطة كاملة للتدريب السنوي في القوات المسلحة ، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة بين الدول .

وأضاف الحلبي ، خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن هذه التدريبات ضمن خطة سنوية يتم القيام بها في القوات المسلحة ، و ان هذه التدريبات تعتبر صورة حقيقية لما يتم من عمليات في ميدان المعركة وتم عمل نوع جديد من التدريبات التي تعمل علي توفير الذخيرة أثناء الرماية لان التنشين يتم عن طريق أشعة الليزر وهذا يجعل هناك دقة في التصويب  .

وأوضح هشام الحلبي ، أن المهم في هذه التدريبات انها تمت في ظل وجود جائحة فيروس كورونا وبالتالي هذا يؤكد علي ان جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية يتم تنفيذها علي اكمل وجة بين افراد القوات المسلحة .
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