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بين الناس

شكوى من انتشار الكلاب الضالة بشارع الخراطين في ميدان باب الشعرية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الفزع بين سكان شارع الخراطين فى ميدان باب الشعرية، بسبب تزايد أعداد الكلاب الضالة التي تتكاثر بسرعة وتسبب الذعر للأهالى وتهاجم الأطفال.

وأرسل عدد من الأهالى رسالة لخدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"،جاء نصها : "نعاني من انتشار الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، إضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل، فهذه المشكلة أصبحت ظاهرة وواقعا مؤلما".

وأضاف الأهالي: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم إضافة إلى الإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تهاجم المارة ".

وناشد الأهالي المسئولين بالوحدات البيطرية وجهاز المدينة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي، الذين يخشون على أطفالهم عند ذهابهم إلى المدارس.

للتواصل مع القارئة من خلال رقم 
0 128 716 8971

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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