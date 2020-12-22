أخبار التوك شو| حقيقة تعليق الطيران والدراسة والامتحانات.. تحذير بسبب كارثة سلالة كورونا الجديدة.. وتأثر ريهام سعيد بعد بكاء أب في حفل قران ابنته

كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتلقيح غالبية الشعب الأمريكي ضد فيروس كورونا المستجد.

كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتلقيح غالبية الشعب الأمريكي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين أنه تم تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب وقف الطيران، متابعة أنه يتم حصر أعداد العالقين حاليا من المصريين لاتخاذ إجراءات لمساعدتهم.

وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين أنه تم تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب وقف الطيران، متابعة أنه يتم حصر أعداد العالقين حاليا من المصريين لاتخاذ إجراءات لمساعدتهم.

قال الفنان بيومى فؤاد، شعرت بمعنى "القبول"، حينما كنت فى إعدادى فنون جميلة، ثم دخلت المسرح بعدها، وكان هناك الكثير من الممثلين المميزين، وحينما يقفون على المسرح، لا نشعر بهم، فيقال على الفنان عبد السلام النابلسى أنه لم يكن خفيف الظل فى الحقيقة، كما كان فى الأفلام.

قال الفنان بيومى فؤاد، شعرت بمعنى "القبول"، حينما كنت فى إعدادى فنون جميلة، ثم دخلت المسرح بعدها، وكان هناك الكثير من الممثلين المميزين، وحينما يقفون على المسرح، لا نشعر بهم، فيقال على الفنان عبد السلام النابلسى أنه لم يكن خفيف الظل فى الحقيقة، كما كان فى الأفلام.

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، عدم إغلاق الحضانات في الموجة الثانية لكورونا، قائلةً "هنكمل في المتابعة ولكن إذا تعدت الإصابات وارتفعت سنتخذ إجراءات تدريجية في نسبة السعة والاشغال فهي حاليًا 100% والتي زادت منذ إعادة الفتح بنسبة تدريجية من 50% إلى 75%".

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، عدم إغلاق الحضانات في الموجة الثانية لكورونا، قائلةً "هنكمل في المتابعة ولكن إذا تعدت الإصابات وارتفعت سنتخذ إجراءات تدريجية في نسبة السعة والاشغال فهي حاليًا 100% والتي زادت منذ إعادة الفتح بنسبة تدريجية من 50% إلى 75%".

علقت الإعلامية ريهام سعيد على فيديو بكاء أب في عقد قران ابنته، قائلة:" فكرة أن بنتك تسيب البيت وتمشي للجواز بعد سنوات طويلة من التربية حاجة صعبة جدا ".

علقت الإعلامية ريهام سعيد على فيديو بكاء أب في عقد قران ابنته، قائلة:" فكرة أن بنتك تسيب البيت وتمشي للجواز بعد سنوات طويلة من التربية حاجة صعبة جدا ".

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن نسعى لطمأنة أولياء الأمور ولذلك، لافتا إلى أن العام الدراسي مستمر ولا تعليق للدراسة.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن نسعى لطمأنة أولياء الأمور ولذلك، لافتا إلى أن العام الدراسي مستمر ولا تعليق للدراسة.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رفع الغياب في الأيام المتبقية من الترم الأول.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رفع الغياب في الأيام المتبقية من الترم الأول.

وتساءل أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، "ما الذي يدفع إلى تعليق مصر لحركة الطائرات؟"، مشيرا إلى أن وزارة الطيران المدني نفت الأمر في بيان رسمي، موضحًا أن هناك من يريد إثارة البلبلة.

وتساءل أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، "ما الذي يدفع إلى تعليق مصر لحركة الطائرات؟"، مشيرا إلى أن وزارة الطيران المدني نفت الأمر في بيان رسمي، موضحًا أن هناك من يريد إثارة البلبلة.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر على خلفية السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر على خلفية السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

حذرت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، من تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل واسع النطاق خلال الفترة المقبلة.





وقالت وجيدة أنور، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين: "دخلنا في الجد والحالات زادت بشكل كبير والحكومة قررت وقف إجازات العاملين في المنظومة الصحية".





وتابعت الدكتورة، أن الحالات كثيرة والانتشار أكبر وتم فتح مستشفيات جديدة للعزل، متابعة أنه "لن تصل للذروة حتى اليوم، والحالات هتزيد في شهر يناير المقبل وبعدها تنخفض أعداد الاصابات في مصر".



