كيفية علاج فيروس a عند الأطفال الرضع وحديثي الولادة

تبحث الكثير من الأمهات عن كيفية علاج فيروس a عند الاطفال دون استخدام ادوية ، حيث ان الفيروسات عند الاطفال تميل لأن تكون أخف في الأعراض؛ إذ يعتبر التهاب الكبد الوبائي أ هو عدوى في الكبد مُعدية للغاية، و ناجمة عن فيروس التهاب الكبد أ.
ويعتبر الفيروس نوعًا من أنواع متعددة من فيروسات التهاب الكبد التي تسبب الالتهاب وتؤثر على قدرة عمل الكبد والقيام بمهامه بشكل أمثل، وفيما يلي سنوضح كيفية علاج فيروس a عند الاطفال .
وتعد ممارسة عادات النظافة الصحية الجيدة، ومنها غسل اليدين دائمًا، هي إحدى أفضل الطرق عن كيفية علاج فيروس a عند الاطفال؛ حيث تتوفر تطعيمات للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس .
وتُوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها باللقاح المضاد لالتهاب الكبد A للأشخاص التاليين؛ وذلك لتجنب كيفية علاج فيروس a عند الاطفال، وهم :
1- جميع الأطفال في عمر سنة، أو الأطفال الأكبر الذين لم يحصلوا على تطعيمات الأطفال.
2- أي طفل في عمر سنة أو أكبر ممن يتعرضون للتشرد .
3- الرُّضع من عمر 6 إلى 11 شهرًا والذين يسافرون خارج البلاد .
4- العائلات ومقدِّمو الرعاية للأبناء بالتبني في البلدان التي يكثُر بها التهاب الكبد A.
5- الأشخاص الذين يتعاملون مباشرةً مع المصابين بالتهاب الكبد A.
6- عمَّال المختبرات الذين قد يتعاملون مع التهاب الكبد A
7- الأشخاص الذين يعملون أو يسافرون إلى أماكن حول العالم ينتشر بها التهاب الكبد A .
8- الأشخاص المصابون باضطرابات عوامل تجلط الدم
9- الأشخاص المصابون بمرض كبدي مزمن، ويشمل ذلك التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C.
كيفية علاج فيروس a عند الاطفال الرضع
في حين أن معظم الفيروسات تكاد تكون اعراضها اخف عند الأطفال، إلا انه قد يمرض الأطفال دون سن ثلاثة أشهر بسرعة شديدة ويحتاجون إلى معرفة كيفية علاج فيروس a عند الاطفال الرضع من قبل الطبيب.
لا يمكن معرفة كيفية علاج فيروس a عند الاطفال الرضع بالمضادات الحيوية؛ حيث ان أفضل علاج هو الراحة في المنزل للسماح لجهاز المناعة الطفل في مكافحة الفيروس، وفيما يلي بعض الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تجعل طفلك أكثر راحة :
1- شرب الماء :
ويعتبر شرب الماء من أهم بروتوكولات كيفية علاج فيروس a عند الاطفال الرضع، لذا امنح طفلك كميات صغيرة لشربها بشكل متكرر عند الاستيقاظ، مثل : تناول جرعة صغيرة من الماء كل 15 دقيقة أو نحو ذلك؛ حيث يساعد ذلك في تخفيف التهاب الحلق عن طريق إلقائه رطبًا واستبدال السوائل المفقودة بسبب الحمى أو القيء أو الإسهال، ويعتبر الماء هو الأفضل لأنه يوفر السوائل التي يحتاجها طفلك.
2- السوائل:
ويعتبر إعطاء طفلك كمية كافية من السوائل أمرًا مهمًا بشكل خاص عند الرضع أفضل سبل علاج فيروس a عند الاطفال الرضع، وإن كان الطفل لا يحصل على المشروبات فـ يجب أن يكون هذا حليب الأم أو الحليب الاصطناعي ان تقلل من الجفاف.
3- الأطعمة:
ولا تقلق إذا لم يأكل طفلك لبضعة أيام، عندما يشعرون بتحسن سيبدأون في تناول الطعام مرة أخرى.
4- الراحة :
وعن كيفية علاج فيروس a عند الاطفال الرضع، فإن الراحة بالنسبة للأطفال أمر مهم للغاية، وقد يسرع من وتيرة شفاءه.
5- قطرات الأنف :
واستخدام قطرات الأنف المالحة للمساعدة في تنظيف الأنف المسدود عند الأطفال من افضل طرق علاج فيروس a عند الاطفال الرضع؛ حيث انه الطفل ذو الأنف الصافي سيجد أنه من الأسهل إطعامه.
5- قطرات الأنف :
واستخدام قطرات الأنف المالحة للمساعدة في تنظيف الأنف المسدود عند الأطفال من افضل طرق علاج فيروس a عند الاطفال الرضع؛ حيث انه الطفل ذو الأنف الصافي سيجد أنه من الأسهل إطعامه.
6- المسكنات :
أعط طفلك باراسيتامول أو إيبوبروفين للألم لتخفيف الآلام للأطفال، وتأكد من أنك لا تعطي طفلك بالفعل أي منتجات أخرى تحتوي على الباراسيتامول أو الأيبوبروفين (مثل بعض أدوية السعال ومستحضرات البرد والإنفلونزا).
أعط طفلك باراسيتامول أو إيبوبروفين للألم لتخفيف الآلام للأطفال، وتأكد من أنك لا تعطي طفلك بالفعل أي منتجات أخرى تحتوي على الباراسيتامول أو الأيبوبروفين (مثل بعض أدوية السعال ومستحضرات البرد والإنفلونزا).
7- خافظ الحرارة :
ولا يستخدم الباراسيتامول أو الإيبوبروفين كأحد طرق علاج فيروس a عند الاطفال الرضع و تقليل الحمى؛ حيث تساعد الحمى الجسم على التحسن بشكل طبيعي.
ولا يستخدم الباراسيتامول أو الإيبوبروفين كأحد طرق علاج فيروس a عند الاطفال الرضع و تقليل الحمى؛ حيث تساعد الحمى الجسم على التحسن بشكل طبيعي.
8- الطفح الجلدي:
ومعظم الطفح الجلدي يكون خفيف ولا يسبب أي ضيق لطفلك ، على الرغم من أن بعض الطفح الجلدي يمكن أن يسبب الكثير من الحكة، لذا يمكن لبعض العلاجات الموضعية أن تساعد في تخفيف الحكة الطفح الجلدي.
ومعظم الطفح الجلدي يكون خفيف ولا يسبب أي ضيق لطفلك ، على الرغم من أن بعض الطفح الجلدي يمكن أن يسبب الكثير من الحكة، لذا يمكن لبعض العلاجات الموضعية أن تساعد في تخفيف الحكة الطفح الجلدي.
وغالبًا ما يستمر الطفح الجلدي لبضعة أيام قبل أن يختفي من تلقاء نفسه، و يظهر الطفح الجلدي أحيانًا عند زوال الحمى، عندما يظهر هذا الطفح الجلدي ، فهذا يعني أن الطفل يتحسن.
كيفية علاج فيروس a عند الاطفال حديثي الولادة
وعن كيفية علاج فيروس a عند الاطفال حديثي الولادة ، فمن المحتمل أن يشعر طفلك بالتحسن في غضون أيام قليلة ، لكنه قد يكون مريضًا لمدة تصل إلى أسبوعي، ويمكن أن يستمر السعال لعدة أسابيع.
إذا لم يتحسن طفلك بعد 48 ساعة ، أو إذا كان يزداد سوءًا ، اصطحبه لرؤية طبيبك. وذلك لمعرفة كيفية علاج فيروس a عند الاطفال حديثي الولادة ، ولكن عليك متابعة الأعراض التالية قبل الذهاب إلى الطبيب وتشمل ما يلي:
1- ألم لا يتحسن مع الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.
2- القيء والإسهال المستمران .
3- حمى شديدة لا تتحسن بعد 48 ساعة.
4- رفض الشرب أو تناول الطعام لمدة ست ساعات.
5- طفح جلدي أو بقعة حمراء تتحول إلى اللون الأبيض عند الضغط عليها.
6-عدم استهلاك الكثير من الحفاضات ويعني انه الطفل لا يقوم بعملية الإخراج بشكل جيد، مما يشير إلى حدوث الجفاف.
7- سوء التغذية أو الحمى عند الرضيع بعمر ثلاثة أشهر أو أقل.