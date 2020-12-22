كيفية علاج فيروس a عند الأطفال الرضع وحديثي الولادة

تبحث الكثير من الأمهات عندون استخدام ادوية ، حيث ان الفيروسات عند الاطفال تميل لأن تكون أخف في الأعراض؛ إذ يعتبر التهاب الكبد الوبائي أ هو عدوى في الكبد مُعدية للغاية، و ناجمة عن فيروس التهاب الكبد أ.

ويعتبر الفيروس نوعًا من أنواع متعددة من فيروسات التهاب الكبد التي تسبب الالتهاب وتؤثر على قدرة عمل الكبد والقيام بمهامه بشكل أمثل، وفيما يلي سنوضح

وتُوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها باللقاح المضاد لالتهاب الكبد A للأشخاص التاليين؛ وذلك لتجنب كيفية علاج فيروس a عند الاطفال، وهم :





1- جميع الأطفال في عمر سنة، أو الأطفال الأكبر الذين لم يحصلوا على تطعيمات الأطفال.

2- أي طفل في عمر سنة أو أكبر ممن يتعرضون للتشرد .

3- الرُّضع من عمر 6 إلى 11 شهرًا والذين يسافرون خارج البلاد .

4- العائلات ومقدِّمو الرعاية للأبناء بالتبني في البلدان التي يكثُر بها التهاب الكبد A.

5- الأشخاص الذين يتعاملون مباشرةً مع المصابين بالتهاب الكبد A.

6- عمَّال المختبرات الذين قد يتعاملون مع التهاب الكبد A

7- الأشخاص الذين يعملون أو يسافرون إلى أماكن حول العالم ينتشر بها التهاب الكبد A .

8- الأشخاص المصابون باضطرابات عوامل تجلط الدم

9- الأشخاص المصابون بمرض كبدي مزمن، ويشمل ذلك التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C.



