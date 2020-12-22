برلماني: التنسيقية تهدف لتوفير منصة للحوار واحترام التعددية.. فيديو

أكد النائب محمد عبد العزيز ان التنسيقية فى الاساس كانت اطار مبني على توفير منصة للحوار مؤكدا ان التنسيقية تحترم التعددية الموجودة داخلها منذ نشأتها.





وأضاف عبد العزيز خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن التنسيقية بها داخل مجلس النواب 28 نائب ما بين مؤيد ومعارض فنحن نحترم اختلاف الأراء.





وأسدل الستار منذ أيام على انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين الماضي، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، لكى يتم إغلاق صفحة انتخابات مجلس النواب ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ.

ونجحت الدولة فى إجراء هذه الإنتخابات على الرغم من ظروف جائحة كورونا التى تجتاح العالم كله، إلا أن الحكومة أثبتت بجدارة أنها قادرة على تخطى أى أزمة فى ظل إدارة العملية الانتخابية بأمان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وبعد الانتهاء من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، أصبح هناك 17 حزبا سياسيا ممثلا داخل "مجلس الشيوخ" الغرفة الثانية المعاونة لمجلس النواب، وحصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد من مقاعد مجلس الشيوخ.







