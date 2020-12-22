أخبار الفن| وفاة عم النجم كريم عبد العزيز.. وتعافي صابرين من كورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:





وقال نبيل الحلفاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إيه العنوان الزفت ده؟ ما قلتش رفضت، عيب لما تحطوا لفظ على لساني ما قلتوش".





أعلنت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، شفاءها من فيروس كورونا؛ بعد أسبوعين من إصابتها.

وطمأنت الفنانة صابرين، جمهورها، وكتبت «بفضل الله أولًا ثم دعواتكم مسحة كورونا سلبية».





حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري، لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية -مسلسل «الوجه الآخر»- الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.

وتحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس عمل المسلسل، وكيف جاءته فكرة المسلسل كمؤلف وبطل للعمل معًا، متطرقًا إلى كواليس تفاصيل إيقاع المسلسل واختيار السيناريست فداء الشندويلي، لتفاصيل الأحداث.





أعلن النجم كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة عمه علي عبد العزيز، ولم يكشف أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان.

وكتب كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: «إنتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ / على عبد العزيز .. ربنا يسكنه فسيح جناته و يغفر له .. نسألكم الدعاء و الفاتحة».





أعاد الهضبة عمرو دياب، مشاركة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للفنانة كارمن سليمان، ظهرت فيه تشارك في غناء أغنية «محسود» للهضبة.

وأعرب عمرو دياب، في تغريدته عن إعجابه بغناء كارمن سليمان للأغنية، معلقا «الله الله الله ايه الحلاوه دي يا كارمن»، وذلك بعدما أشار له المستشار تركي آل الشيخ -رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية- للهضبة في هذا التحدي.





شيعت أسرة النجم كريم عبد العزيز، جثمان عمه الراحل علي عبد العزيز، في مكان إقامته بعد وفاته في لندن، وذلك للظروف التي تشهدها العاصمة الإنجليزية بسبب جائحة كورونا.

وأعلن كريم عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة عمه علي عبد العزيز.



