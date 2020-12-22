مستقبل مفتوح.. شاهد.. الغندور: الهدف من الجامعات التكنولوجية توفير مسار موازٍ للتعليم العالى

قال عبد الوهاب الغندور، الأمين العام السابق لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسي من الجامعات التكنولوجية هو توفير مسار موازٍ لمسار التعليم العالي في مصر، وهذا ما كان يعاني منه التعليم الفني على مدار السنوات السابقة.









وأضاف عبد الوهاب الغندور، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجامعات التكنولوجية تحول مسار التعليم الفني إلى مسار مفتوح وبالتالي يكون مسار جذب للطلاب، مؤكدا أن الخريج الذي يحصل على بكالوريوس في التكنولوجيا تطلبه السوق المصرية بقوة.









أن الجامعات التكنولوجية تعمل على توفير خريج جاهز لديه من الخبرة العملية والتطبيقية ما يؤهله للبدء في العمل مباشرة. وأوضح عبد الوهاب يؤهلهللبدء







