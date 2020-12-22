أخبار التوك شو.. أنغام تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا.. التضامن تحسم أمر إغلاق الحضانات بعد زيادة الإصابات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها أبرزها خلال التقرير الآتي:





أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، عدم إغلاق الحضانات في الموجة الثانية لكورونا، قائلةً: "هنكمل في المتابعة ولكن إذا تعدت الإصابات وارتفعت سنتخذ إجراءات تدريجية في نسبة السعة والاشغال فهي حاليًا 100% والتي زادت منذ إعادة الفتح بنسبة تدريجية من 50% إلى 75%".





أكدت نهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، أن الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بالغ الاهمية وإيجابيا، حيث تم استعراض ملفات المعوقات التي تواجه فودافون في مصر والأطر التنظيمية لها مثل طرح الترددات والذي كان يمثل محورًا مهمًا ومفصليًا بالنسبة لفودافون حتى تبقى في مصر.









قال أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق: إن منتخب مصر للشباب تم تجميعه منذ سنتين وقاموا ببذل مجهود كبير وكان لديهم طموح في اللعب في تونس وربيع ياسين يشعر بالحزن الشديد.









قالت الفنانة انغام، "انا لا اخرج من المنزل كثيرا ، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تراهما أبدا بسبب ظروف فيروس كورونا والآن هم بخير وحالتهم الصحية جيدة الآن".





قال الفنان بيومى فؤاد، شعرت بمعنى "القبول"، حينما كنت فى إعدادى فنون جميلة، ثم دخلت المسرح بعدها، وكان هناك الكثير من الممثلين المميزين، وحينما يقفون على المسرح، لا نشعر بهم، فيقال على الفنان عبد السلام النابلسى أنه لم يكن خفيف الظل فى الحقيقة، كما كان فى الأفلام.





قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ما يقرب من 18 مشروعا في 11 محافظة باستثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه مؤكدا إن الإمارات تضخ مبالغ كبيرة في سلاسل تجارية كبيرة وتقدر حجم استثماراتهم بـ 6 مليار جنية سواء في الغربية أو في المنصورة .





قال خالد البرماوى المتخصص فى المحتوى الرقمى، إن هناك هاشتاج "أولياء الأمور خط أحمر"، على تويتر، حيث هاجم البعض وزير التعليم، بسبب تصريحات سابقة، البعض منها قديم، فقد تم استخدام هذه التصريحات للهجوم عليه، فالبعض له مصلحة فى استقطاع تصريحات قديمة له.













وقال محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وأنا قاعد في البيت قلت الشهر الجاي هيبقى تلج ولازم ادخل أطبخ ومش هينفع ادخل بالبيجامة فقط".









قال كايد عمر، المحلل السياسي، إن هذه الفترة في لندن كانت فترة تخفيف الحجر الصحي، خاصة مع بداية اعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، لكن طالبت الحكومة البريطانية، المواطنين بالبقاء في المنازل وإغلاق كافة المحال والمطاعم.





قال الفنان محيي إسماعيل، إن الفنانة إسعاد يونس السبب في تصدره التريند لفترة من الفترات، خاصة بعد جملة «ها إيه تاني».



