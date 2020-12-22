ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. أنغام تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا.. التضامن تحسم أمر إغلاق الحضانات بعد زيادة الإصابات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
Advertisements
إبراهيم القادري
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها أبرزها خلال التقرير الآتي:


أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، عدم إغلاق الحضانات في الموجة الثانية لكورونا، قائلةً: "هنكمل في المتابعة ولكن إذا تعدت الإصابات وارتفعت سنتخذ إجراءات تدريجية في نسبة السعة والاشغال فهي حاليًا 100% والتي زادت منذ إعادة الفتح بنسبة تدريجية من 50% إلى 75%".


أكدت نهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، أن الاجتماع  مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بالغ الاهمية وإيجابيا، حيث تم استعراض ملفات المعوقات التي تواجه فودافون في مصر والأطر التنظيمية لها مثل طرح الترددات والذي كان يمثل محورًا مهمًا ومفصليًا بالنسبة لفودافون حتى تبقى  في مصر.


قال أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق: إن منتخب مصر للشباب تم تجميعه منذ سنتين وقاموا ببذل مجهود كبير وكان لديهم طموح في اللعب في تونس وربيع ياسين يشعر بالحزن الشديد.


قالت الفنانة انغام، "انا لا اخرج من المنزل كثيرا ، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تراهما أبدا بسبب ظروف فيروس كورونا والآن هم بخير وحالتهم الصحية جيدة الآن".


قال الفنان بيومى فؤاد، شعرت بمعنى "القبول"، حينما كنت فى إعدادى فنون جميلة، ثم دخلت المسرح بعدها، وكان هناك الكثير من الممثلين المميزين، وحينما يقفون على المسرح، لا نشعر بهم، فيقال على الفنان عبد السلام النابلسى أنه لم يكن خفيف الظل فى الحقيقة، كما كان فى الأفلام.


قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ما يقرب من 18 مشروعا في 11 محافظة باستثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه مؤكدا إن الإمارات تضخ مبالغ كبيرة في سلاسل تجارية كبيرة وتقدر حجم استثماراتهم بـ 6 مليار جنية سواء في الغربية أو في المنصورة  .


قال خالد البرماوى المتخصص فى المحتوى الرقمى، إن هناك هاشتاج "أولياء الأمور خط أحمر"، على تويتر، حيث هاجم البعض وزير التعليم، بسبب تصريحات سابقة، البعض منها قديم، فقد تم استخدام هذه التصريحات للهجوم عليه، فالبعض له مصلحة فى استقطاع تصريحات قديمة له.



وقال محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وأنا قاعد في البيت قلت الشهر الجاي هيبقى تلج ولازم ادخل أطبخ  ومش هينفع ادخل بالبيجامة فقط".


قال كايد عمر، المحلل السياسي، إن هذه الفترة في لندن كانت فترة تخفيف الحجر الصحي، خاصة مع بداية اعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، لكن طالبت الحكومة البريطانية، المواطنين بالبقاء في المنازل وإغلاق كافة المحال والمطاعم.


قال الفنان محيي إسماعيل، إن الفنانة إسعاد يونس السبب في تصدره التريند لفترة من الفترات، خاصة بعد جملة «ها إيه تاني».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تضامن البرلمان: حالة واحدة لإغلاق الحضانات بشكل كامل

أخبار التوك شو.. المالية: مؤشر الدين الخارجي المصري في حدود آمنة.. وزيرة التضامن تكشف حقيقة غلق الحضانات.. والعليا للفيروسات: زيادة متوقعة لإصابات كورونا

بعد زيادة الإصابات.. هل يتم إغلاق الحضانات؟.. وزيرة التضامن تجيب

فودافون: اللقاء مع الرئيس إيجابي.. واستعرضنا أهم المعوقات التي تواجهنا .. فيديو

بعد «ها إيه تاني».. محيي إسماعيل: شعاري أصبح تأجيل عمل اليوم إلى الغد

تعلمت فلسفة الـ ولا حاجة.. محيي إسماعيل: مش عايز أشارك في مسلسلات وجالي إغراءات ورفضتها

ترشيحاتنا

حتى لا يتعكر مزاجها .. فتاة بريطانية تقتل حبيبها بـ 4 طعنات

نشرة الرياضة.. كواليس تجديد تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي .. تطورات الحالة الصحية لموسيماني.. والغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي

الصين تكشف حقيقة ظهور إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

محترم ومتدين .. ماجد المصري يكشف لـ صدى البلد كواليس لقائه مع بيج رامي ومحمد عصب

عقب تلقيه لقاح كورونا.. بايدن يوجه رسالة إلى العلماء والشعب الأمريكي

في ذكرى ميلاد محمود المليجي .. قصة زواجه السري من سناء يونس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن