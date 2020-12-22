40 باحثا وعضو هيئة تدريس بجامعة الوادي الجديد يؤدون اختبارات التحول الرقمي

ادى 40 باحث وعضو هيئة تدريس بجامعة الوادي الجديد اختبارات التحول الرقمي وسط اجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة واجراء اعمال التعقيم والتطهير قبل وبعد اداء الاختبارات





صرح بذلك الدكتور احمد ثابت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الوادى الجديد حيث قال انه فى ظل سعي الدولة لمواكبة التطورات على المستوى الدولي قام المجلس الاعلى بإصدار شهادة أساسيات التحول الرقمي التى تحتوي على مجموعة من البرامج منها الاجباري ومنها الاختياري وتم اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات لتقرر على طلاب الدراسات العليا ضمن متطلبات منح الدرجات العلمية الدبلومات والماجستير والدكتوراه كما انها اصبحت من متطلبات الترقي لاعضاء هيئة التدريس .

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واضاف ان رئيس الجامعة يسعى في للارتقاء بجامعة الوادي الجديد فقد تم تكليف مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للبدء في تنظيم دورات فى اساسيات التحول الرقمي لتصبح الجامعة من اولى الجامعات التي بدأت بشكل فعلي





وقد اكد طنطاوى رئيس الجامعة على أهمية رفع مهارات وإعداد الكوادر البشرية المدربة لمواجهة التحديات العلمية ووفق توجه الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمي





هذا وقد اعلن الدكتور محمد عبد العظيم مدير وحدة التدريب عن فتح باب التسجيل بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات لتكون شرطا أساسيا لمنح الشهادات لطلاب الدراسات العليا الدبلومة تمهيدي الماجستير و الدكتوراة





وأضاف ان شهادة التحول الرقمي شرطا أساسيًا لمنح شهادات طلاب الدراسات العليا بجامعة الوادى الجديد بناء على قرار المجلس الاعلى للجامعات.





من جانب اخر أجرى الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بجولة فى لجات الاقتراع بكلية التربية لمتابعة الجولة الاولى لانتخابات اتحاد طلاب كليه التربية للعام الجامعى 2020/2021





وتابع رئيس الجامعه فرز الاصوات حتى ظهور النتائج وذلك بحضور الدكتور ناصر عامر عميد كلية التربية والدكتور اشرف طه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لمتابعة لجان الفرز للفرقتين الاولى والرابعة والاطمئنان على الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واتباع الارشادات كالتباعد أثناء عمليات التصويت والالتزام بارتداء الكمامة.



