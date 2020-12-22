هاني شاكر: تنازلت عن قضيتي ضد حمو بيكا لهذا السبب

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الفنان محمد منير بخير وحالته الصحية مستقرة وجيدة الآن ولكنه سيخضع لفترة راحة ونقاهة في منزله وبعدها يعود لجمهوره.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية، أنه تنازل عن قضيته ضد حمو بيكا حفاظًا على أسرته ولكن الحكم الذي صدر ضده بالحبس عامين يعد درسًا له ولغيره بعدم التطاول أو التجاوز ضد النقابة.





ولفت إلي أن عمر كمال وفق اوضاعه ونجح في اختبارات النقابة وايضا حسن شاكوش نجح هو الاَخر ولكن يتبقي له بعض الإجراءات، معقبًا: "لازم يختاروا كلماتهم، وأغنية بنت الجيران ناجحة ومكنش فيه ضرورة للكلمات الخارجة فيها".





واستطرد: "الواحد حريص اليومين دول في ظل كورونا، وده ينطبق عليه اغنية عيد ميلاد جرحي أنا بسبب الكورونا..عيد ميلادي وزواجي هو نفس اليوم علشان كده بحتفل باليوم مع مراتي وأول يوم غنيت فيه كان عيد ميلادي وأول حفلة غنيت فيها "حلوة يا دنيا" مع فايزة أحمد والموسيقار الراحل الموجي كان يوم عيد ميلادي 21 ديسمبر ودي ذكري منسهاش ابدا ويومها خدنا موافقة من مدية الأمن لأغني بعد الواحدة صباحا لأن وقتها كان فيه حظر سهر".