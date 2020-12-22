هاني شاكر: كفاية مهرجانات وأغاني مالهاش ظابط ولا رابط

قال الفنان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن أسرته أقامت له عيد ميلاد محدود في منزله وبعد ذلك قضى جلسة في الخارج مع بعض الأقارب والأصدقاء.





وأوضح شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،: "أنه يشعر بالفرحة عندما يستقبل سنة جديدة ولا يًلقي بالا أو انشغالا بعمره، معقبا: "ما بَعِدِّش ولا ببص ورايا في عيد ميلادي".





ونوه إلى أنه في عيد ميلاده يُصِرّ على دعم الفن الحقيقي ومحاربة الإسفاف والابتذال، ويتطلع من الجمهور العودة إلى الصوت واللحن الجيد.





وأردف:"كفاية مهرجانات وأغاني مالهاش ظابط ولا رابط واغاني إسفاف علشان نحافظ على ولادنا.. نتمني السنة الجديدة نرتقي بالذوق العام وطريقة سماعنا للأغاني ونبقي أحسن من الفترة اللي فاتت".





وأكمل: "الواحد حريص اليومين دول في ظل كورونا، وده ينطبق عليه اغنية عيد ميلاد جرحي أنا بسبب الكورونا..عيد ميلادي وزواجي هو نفس اليوم علشان كده بحتفل باليوم مع مراتي وأول يوم غنيت فيه كان عيد ميلادي وأول حفلة غنيت فيها "حلوة يا دنيا" مع فايزة أحمد والموسيقار الراحل الموجي كان يوم عيد ميلادي 21 ديسمبر ودي ذكري منسهاش ابدا ويومها خدنا موافقة من مديرية الأمن لأغني بعد الواحدة صباحا لأن وقتها كان فيه حظر سهر".