ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
Advertisements
شريف سيد
حذرت منظمة الصحة العالمية، من حدوث فزع كبير؛ بسبب اكتشاف نوع جديد شديد العدوى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا، قائلة إن هذا الأمر جزء طبيعي من تطور الوباء.

ورأى مسئولون في الصحة العالمية، أن اكتشاف هذا التحور الجيني في الفيروس، هو شيء إيجابي، حيث أنه دليل كافي على عمل أدوات تتبع الفيروس بشكل جيد في العالم. 

وبحسب رويترز، قال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان: "علينا أن نوازن بين الأمور. من المهم جدًا أن نتحلى بالشفافية، من المهم جدًا إخبار الجمهور بكل شيء، ولكن من المهم أيضًا أن نوضح أن هذا جزء طبيعي من تطور الفيروس". 

وأضاف: "القدرة على تتبع الفيروس عن كثب، دليل على حدوث تطور إيجابي حقيقي للصحة العامة العالمية، وينبغي الثناء على البلدان التي تقوم بهذا النوع من المراقبة للفيروس". 

فيما صرح مسئولو الصحة العالمية بأنهم لا يملكون أي دليل علمي على أن التحور الجديد للفيروس، يتسبب في أعراض اعنف أو ربما زيادة نسبة الوفيات في العالم، على الرغم من أنه أكثر انتشارا. 

وكانت بريطانيا قد أعلنت اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، ما أسفر عن قرار عدد من الدول إغلاق حركة الطيران نهائيا منعا لتدهور الاوضاع. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

باحثون صينيون: فيروس كورونا نشأ في الهند وليس وهان

أسرع انتشارًا.. ما قصة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا؟

30 سلالة من كورونا .. باحث في الفيروسات: الالتزام بالكمامة أفضل من أي لقاح في العالم

عبد الناصر سنجاب: الدولة تقوم بمجهود كبير فى مواجهة فيروس كورونا

بريطانيا تدق ناقوس الخطر: سلالة كورونا الجديدة أسرع انتشارا

أول تعليق لـ الأردن على تفشي سلالة كورونا الجديدة في 4 دول

ترشيحاتنا

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول علاقة الفيتامينات بـ كورونا.. فيديو

دفن جثمان عم كريم عبد العزيز في لندن

نظريات المؤامرة.. شريف رمزي يشكك في جائحة كورونا

ازمة جيرالدو تعمق فشل الأفارقة في الأهلي.. اللاعب يرفض الرحيل والعروض مبتعدة

أطعمة تعالج البرد والأنفلونزا .. أكلات ومشروبات غير متوقعة

بعد «ها إيه تاني».. محيي إسماعيل: شعاري أصبح تأجيل عمل اليوم إلى الغد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها