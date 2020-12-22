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محيي إسماعيل: البرلمان الكندي كرمني عن روايتي العقد النفسية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشف الفنان محيي إسماعيل،  كواليس تكريمه كفنان من البرلمان الكندي ورئيس وزراء كندا.

وقال محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  عندما كنت في كندا تم إجراء مقابلة معي في الإعلام عن الرواية الخاصة بي والتي نشرتها بالخارج واكتشفوا أن الرواية لها قيمة".

وأضاف محيي اسماعيل:" ألقيت محاضرة في جامعة كونكورد عن الرواية الأدبية وعن جميع العقد النفسية التي قمت بتجسيدها في افلامي  ورئيس وزراء كندا قرر تكريمي عن الرواية الخاصة  كما تم تكريمي في البرلمان الكندي ".

وتابع محيي إسماعيل: "حياتي بسيطة أنا انسان بصحى من النوم وانام تاني وشعاري هو تأجيل عمل اليوم إلى الغد لأنني على مدى 50 عاما لم أؤجل عمل اليوم للغد ولكن بعد تخطي 60 عاما اريد ان انقذ جهاز المناعة".

وأكمل محيي اسماعيل موجها حديثه لـ اسعاد يونس: "انا امتلك الايام  والنوم راحة للأعصاب والجسم ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت  7 أيام  نايم وفضلت صاحي عشان اجيلك".
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