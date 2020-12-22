ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وزيرة الثقافة: استمرار رسالة دمج ذوي القدرات في المجتمع من خلال مختلف ألوان الإبداع

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة احتفالية "إحنا البهجة" التى نظمتها الوزارة ممثلة في البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة وشارك فيها الفنان سامح حسين وذلك على مسرح الجمهورية وبحضور الدكتور اشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الفنانة وفاء الحكيم مدير مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة وعدد من مديري فرق البيت الفني .

وأشادت عبد الدايم باحتفالية احنا البهجة التى عبرت عن مشاعر واحلام اصحاب الهمم وابرزت طاقاتهم ، واضافت ان استراتيجية عمل وزارة الثقافة تضم مسارا لدمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع بشكل طبيعى من خلال مختلف الوان الابداع.

وأشارت الى الكثير من الخطوات التى تم اتخاذها على طريق تبنى ورعاية الموهوبين منهم باعتبارهم نماذج للخير والسلام ، وأكدت استمرار الرسالة السامية المتمثلة فى دعمهم ومساندتهم . 

وكانت الاحتفالية قد تضمنت افتتاح معرض للفنون التشكيلية من إبداعات ٣٠ طفلا من ذوى الهمم إلى جانب استعراض غنائي باسم "إحنا البهجة" أشعار سامح مجاهد وألحان أحمد الناصر، تصميم استعراض محمد ميزو، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان واخراج عادل حسان ،كما تم تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية وتابلوهات للباليه اداها أعضاء فرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح بمشاركة كورال مركز تنمية المواهب بدار الاوبرا،  والمعهد العالي للباليه التابع لأكاديمية الفنون وفرقة بني سويف الاستعراضية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة كما تم عرض فيلم وثائقي من إخراج ياسر عطية تناول جهود وزارة الثقافة لرعاية وتبنى ذوي القدرات الخاصة . 

جدير بالذكر ان وزارة الثقافة تقدم العديد من الخدمات لذوى القدرات الخاصة منها افتتاح فصول متخصصة بمراكز تنمية المواهب في القاهرة والمحافظات واستقبالهم للدراسة في اكاديمية الفنون، وتجهيز مداخل خاصة بهم في المسارح والقاعات التابعة للوزارة تيسيرًا لهم، فضلًا عن تأسيس فرقة الشمس المسرحية الى جانب تنظيم العديد من الانشطة والفعاليات  والمسابقات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة من ملتقى أولادنا: دعم ذوي القدرات الخاصة واجب تربوي واجتماعي

للمرة الأولى.. أنشطة فنية وغنائية لملتقي أولادنا في حي الأسمرات

أول ليالي العرض المسرحي "أبي تحت الشجرة" على مسرح السلام

عروض مسرحية ومعارض وندوات ضمن فعاليات الإنتاج الثقافي خلال ديسمبر.. تعرف عليها

وفاء الحكيم: وزارة الثقافة تدعم الفريق المسرحى لذوى الاحتياجات الخاصة كليًا

الثلاثاء.. "ذوى الهمم ٢" ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

ترشيحاتنا

الزمالك يرفض تمديد عقد فرجاني ساسي أقل من موسمين

محيي إسماعيل يهرب من ستوديو صاحبة السعادة لارتداء بيجامة من البطاينة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا

وفاة عم النجم كريم عبد العزيز

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول علاقة الفيتامينات بـ كورونا.. فيديو

بنات محمد صلاح يخطفن قلوب متابعيه على إنستجرام.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن

بالبينك.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة