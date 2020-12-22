حتى لا يتعكر مزاجها .. فتاة بريطانية تقتل حبيبها بـ 4 طعنات

أشتد العراك بين الحبييبن، فلم تجد المحبوبة سبيل لإنهاء هذا النقاش الحاد والحفاظ على مزاجها مرتفع ونشوتها، سوى أن تسدد عدد من الطعنات في قلب حبيبها وتنهي حياته في دقائق معدودة .





كانت "إيلي وين" صاحبة الـ 18 عامًا، برفقة حبيبها " كيران براون" ونشب بينهما شجار حاد بالشارع، ومع حدة الشجار أخرجت سكينًا من الحقيبة وسددت إليه 4 طعنات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وقالت عائلة " كيران" إن الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا "إيلي وين"، قتلت ابنهم بينما كانت في نوبة مزاجية نتيجة تعاطيها جرعة من المخدرات، فقد غرست السكين أربع مرات أثناء القتال - واحدة منها بعمق 12 سم في صدره واخترقت قلبه.





ونقل الشاب "كيران" بواسطة والده إلى المستشفى، ولكنه كان قد توفي، بينما ألقي القبض على "وين"، وقالت إنه قتل بالصدفة دون قصد منها.



