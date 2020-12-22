مِنَن عبد المقصود: لدينا لأقسام لعزل مرضى الإدمان المصابين بفيروس كورونا

قالت الدكتوره منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إن هناك أقسام عزل لمرضى الإدمان الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في مستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.





وأكدت الأمين العام للصحة النفسية، في تصريحات لصدي البلد، انها تواصلت مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والتي من جانبها خصصت طابقين كاملين في مستشفى القاهرة الفاطمية، لعزل المرضى النفسيين ، ومرضى الإدمان المصابين بفيروس كورونا.





وأضافت منن، انه تم عمل عزل داخل مستشفيات الصحة النفسية ، وتعافت 90 حالة بمستشفى العباسية فقط والعديد من الحالات في المستشفيات الأخرى، كما يتواجد في معظم مستشفياتنا أطباء في جميع التخصصات الطبية مثل الباطنة والجلدية والجراحة والتخدير.



