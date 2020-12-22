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مرأة

فوائد تناول التمر على الريق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية  تناول التمر على الريق.

تعرف علي فوائد تناول التمر على الريق..

- يقتل الدود.
- ويقوي العضلات والأعصاب.
- ويؤخر الشيخوخة.
- ويحارب الاضطراب العصبي.
- وينشط الغدة الدرقية.
- ويلين الأوعية الدموية.
- ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهابات.
- ويكافح الدوخة والتراخي والكسل.
- ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلي.
يحتوي على المعادن سريعة الامتصاص الضرورية لجسم الإنسان.
_ويحتوي التمر على فيتامين أ وفيتامين ب الذي بدوره قد يشعرك بعدم التوتر.
_يحتوي التمر على عنصر البوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش.
_كل 3 حبات تمر متوسطة تحتوي على 60 سعرة حرارية.
_يسمح لمريض السكر على أن يحسب الداخل من الكربوهيدرات لجسمه 
_التمر لا يسبب البدانة؛ البدانة تأتي من الإفراط في تناول السعرات الحرارية العالية متنوعة المصادر
_التمر لا يسبب السكري .
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فوائد تناول التمر على الريق

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