قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية تناول التمر على الريق.





تعرف علي فوائد تناول التمر على الريق..





- يقتل الدود.

- ويقوي العضلات والأعصاب.

- ويؤخر الشيخوخة.

- ويحارب الاضطراب العصبي.

- وينشط الغدة الدرقية.

- ويلين الأوعية الدموية.

- ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهابات.

- ويكافح الدوخة والتراخي والكسل.

- ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلي.

يحتوي على المعادن سريعة الامتصاص الضرورية لجسم الإنسان.

_ويحتوي التمر على فيتامين أ وفيتامين ب الذي بدوره قد يشعرك بعدم التوتر.

_يحتوي التمر على عنصر البوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش.

_كل 3 حبات تمر متوسطة تحتوي على 60 سعرة حرارية.

_يسمح لمريض السكر على أن يحسب الداخل من الكربوهيدرات لجسمه

_التمر لا يسبب البدانة؛ البدانة تأتي من الإفراط في تناول السعرات الحرارية العالية متنوعة المصادر