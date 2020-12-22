قُبض عليها وهي عارية.. أمريكا تعوض امرأة بـ2.4 مليون دولار

أُجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على دفع 2.4 مليون دولار، لامرأة تم القبض عليها بشكل غير قانوني وهي شبه عارية من داخل شقتها أثناء فحص الرعاية الاجتماعية في مدينة "دنفر"بولاية "كولورادو" الأمريكية.





وكانت "كارولين أونيل" تستعد للاستحمام، عندما هم رجال الشرطة بالدخول إلى منزلها في ذلك الوقت، وألقوا القبض عليها وهي شبه عارية ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وحصلت "كارولين أونيل" على المبلغ الضخم، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد مكتب العمدة بسبب اعتقالها في مايو 2014 في منشأة معيشية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وأجرى ضباط مقاطعة "فريمونت" اتصالا بالسيدة "أونيل" بعد أن زادت لديهم مخاوف من أنها قد تؤذي نفسها، ولكن "أونيل" أخبرت ثلاثة نواب رجال بأنها لن تؤذي نفسها إطلاقًا، ولكنها تريد تعويض مادي، فقد كانت "أونيل" لا تزال عارية عندما تم اقتيادها إلى السجن ووضعت في كرسي تقييد لعدة ساعات.



