أجمل زهرة.. إلهام شاهين تهنئ نجلاء فتحي بعيد ميلادها

وجهت الفنانة إلهام شاهين، تهنئة، للفنانة نجلاء فتحي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي وافق أمس الاثنين 21 ديسمبر، وذلك من خلال الحساب الرسمي للأولى على انستجرام.





وكتبت إلهام شاهين، في تعليقها على صورة نجلاء فتحي، عبر حساب انستجرام: « كل سنة وأحلى وأجدع وأجمل زهرة بخير.. كل سنة وأصدق فنانة وأطيب إنسانة بخير.. حبيبتى الغالية جدًا جدًا نجلاء فتحى.. بحبك وأتمنى لك كل السعادة».



