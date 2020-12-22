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رياضة

الكونفيدرالية الإفريقية.. منافسات شرسة في دور الـ 32.. وظهور المقاولون وبيراميدز

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:50 ص
المقاولون وبيراميدز
المقاولون وبيراميدز
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية والتى تشهد منافسه شرسه للاندية المصرية للحصول علي اللقب، حيث يلعب فريق المقاولون العرب أمام منافسه النجم الساحلي في تمام الساعة السادسة مساء . 

وكان فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني تأهل الي دور ال32 الاول بعد الفوز علي فريق ارتا سولار بنتيجة 10 اهداف مقابل هدف وحيد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب . 

وتقام مباراة المقاولون العرب امام النجم الساحلي اليوم في تمام الساعة السادسة مساء علي ملعب ذئاب الجبل 

كما يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا علي منافسه الاتحاد الليبي وتقام المباراة علي ملعب استاد السلام بالقاهرة في تمام الساعة السادسة مساء . 

وكان فريق بيراميدز حقق وصافة بطولة الكونفيدرالية الموسم الماضي بعد الخسارة امام فريق نهضة بركان . 

مباريات الدور الـ 32 الاول من بطولة الكونفيدرالية : 

الاتحاد المنستيري التونسي - اهلي طرابلس الليبي 

نابسا ستارز الزامبي - يونياو دوسونجو الموزمبيقي 

الامل عطيرة السوداني - ساليتاس البوركيني 

ساجرادا اسبيرانسا الانجولى - اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي 

جيندارميري ناشونال النيجري - شبيبة القبائل الجزائري 

المقاولون لعرب - النجم الساحلي التونسي 

الاتحاد الليبي - بيراميدز 
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