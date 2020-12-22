هاشتاج #فن_وهندسة يتصدر تويتر بعد تقديم "عفيفي" أولى حلقاته على قناة الزمالك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فن_وهندسة بعد تقديم الاعلامي احمد عفيفي برنامجه الجديد فن وهندسة على قناة الزمالك.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي "الاقبال على مشاهده #فن_وهندسة تاريخي يافندم.. بالتوفيق يا حببنا يارب وان شاء الله متألق كالعاده ونورت قناه نادينا #فن_وهندسة" و "بالتوفيق لاحمد عفيفي برنامج ان شاء الله هيكون نقلة كبيرة لقناة الزمالك اهو حاجة حلوة في ظل الهم اللي احنا فيه بالتوفيق #فن_وهندسة ".
وقال أخرون" عفيفي مقدم حلقة ممتعة كبداية الصراحة ..انما صاحب القناة الي واخد قلوبنا كلنا ده ممتع في كل حاجة بيقولها علي الزمالك #فن_وهندسة".
"احمد عفيفي صاحب كاريزما علي الشاشة بظهوره المتميز الواثق من نفسه مع ثقافته الرياضية اللامحدودة وستظهر اكثر مواهب دفينة فيه عندما ينطلق في الحلقات القادمة بس يفك ايديه وهو قاعد".