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فن

هاشتاج #فن_وهندسة يتصدر تويتر بعد تقديم "عفيفي" أولى حلقاته على قناة الزمالك

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:19 ص
برنامج فن وهندسة
برنامج فن وهندسة
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فن_وهندسة بعد تقديم الاعلامي احمد عفيفي برنامجه الجديد فن وهندسة على قناة الزمالك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي "‏الاقبال على مشاهده ‎#فن_وهندسة تاريخي يافندم.. بالتوفيق يا حببنا يارب وان شاء الله متألق كالعاده ونورت قناه نادينا ‎#فن_وهندسة" و "‏بالتوفيق لاحمد عفيفي برنامج ان شاء الله هيكون نقلة كبيرة  لقناة الزمالك  اهو حاجة حلوة في ظل الهم اللي احنا فيه  بالتوفيق   ‎#فن_وهندسة ".


وقال أخرون" ‏عفيفي مقدم حلقة ممتعة كبداية الصراحة ..انما صاحب القناة الي واخد قلوبنا كلنا ده ممتع في كل حاجة بيقولها علي الزمالك ‎#فن_وهندسة".

"‏احمد عفيفي صاحب كاريزما علي الشاشة بظهوره المتميز الواثق من نفسه مع ثقافته الرياضية اللامحدودة وستظهر اكثر مواهب دفينة فيه عندما ينطلق في الحلقات القادمة بس يفك ايديه وهو قاعد". 
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