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رياضة

نبيل الحلفاوي يكشف سبب رفضه لأعمال فنية جديدة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
كشف الفنان  نبيل الحلفاوي عن رفضة للعديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏أنا والله عمال اعتذر عما يعرض على من أعمال بدون حتى سؤال عن التفاصيل. وبدعي ربنا أخلص اليومين اللي فاضلين في المسلسل على خير وإن ربنا يسترها. لأننا مانقدرش نشتغل بكمامة أو نلتزم بتباعد.

ما كنتش متخيل إن هييجي يوم أرفض فيه ما أحببت وأنا ما زلت قادرا عليه.. قدر الله وما شاء فعل".

وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.


وعلى جانب اخر/ يحرص الفنان نبيل الحلفاوي على إبداء رأيه في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الراي العام سياسية، فنية ، ورياضية ويهتم بالرد على متابعيه والتفاعل معهم. 
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