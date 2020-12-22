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أخبار العالم

عداد كورونا حول العالم .. 77 مليون إصابة و1.7 مليون وفاة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:03 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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شريف سيد
أظهرت مواقع رصد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وصول الإصابات بالفيروس حول العالم حتى الآن، إلى أكثر من 77 مليون إصابة. 

وسجلت هذه المواقع وصول أعداد الوفيات بسبب الفيروس لأكثر من 1.7 مليون حالة وفاة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من حدوث فزع كبير؛ بسبب اكتشاف نوع جديد شديد العدوى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا، قائلة إن هذا الأمر جزء طبيعي من تطور الوباء.

ورأى مسئولون في الصحة العالمية، أن اكتشاف هذا التحور الجيني في الفيروس، هو شيء إيجابي، حيث أنه دليل كافي على عمل أدوات تتبع الفيروس بشكل جيد في العالم. 

وبحسب رويترز، قال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان: "علينا أن نوازن بين الأمور. من المهم جدًا أن نتحلى بالشفافية، من المهم جدًا إخبار الجمهور بكل شيء، ولكن من المهم أيضًا أن نوضح أن هذا جزء طبيعي من تطور الفيروس". 

وأضاف: "القدرة على تتبع الفيروس عن كثب، دليل على حدوث تطور إيجابي حقيقي للصحة العامة العالمية، وينبغي الثناء على البلدان التي تقوم بهذا النوع من المراقبة للفيروس". 

فيما صرح مسئولو الصحة العالمية بأنهم لا يملكون أي دليل علمي على أن التحور الجديد للفيروس، يتسبب في أعراض اعنف أو ربما زيادة نسبة الوفيات في العالم، على الرغم من أنه أكثر انتشارا. 

وكانت بريطانيا قد أعلنت اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، ما أسفر عن قرار عدد من الدول إغلاق حركة الطيران نهائيا منعا لتدهور الاوضاع. 
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