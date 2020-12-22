للبيع .. رسائل سرية ونادرة للأميرة ديانا بمبالغ ضخمة

بخطها المنمق وأسرارها التي لم تطلع أحدا عليها، تعرض مجموعة من الرسائل السرية لـ الأميرة ديانا، في مزاد علني، حيث من المتوقع أن يتم بيعها بمبلغ ضخم يصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني.





كانت تلك الرسائل قد تم إرسالها بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد وبطاقة عيد الميلاد إلى صديق العائلة "روجر برامبل" وفي بعض النقاط تصف "القوة الداخلية" للأميرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وتغطي تلك الرسائل فترة الطلاق من الأمير تشارلز ، وتمتد المجموعة من 1990 إلى 1997، ويُذكر أن الرسائل كانت مخبأة في خزانة في مزرعة لمدة 23 عامًا، وتتحدث الكتابات عن الأنشطة الدنيوية التي تأتي مع الطلاق "الوشيك".





كما شاركت مشاعرها بعد "أسبوع مروع" وأشارت إلى الملكة باسم "الرئيس" في رسائلها، وفي المجموع ، هناك 36 رسالة من أميرة ويلز السابقة ، تم إرسال آخرها قبل ثلاثة أشهر فقط من وفاتها المأساوية في باريس.





بعد أن تلقت مراسلات من الملكة بخصوص انفصالها ، قالت ديانا للسيد برامبل: "أحب أن أسمع مجلسكم الحكيم وأقدر المؤشرات أيضًا، أنت لطيف جدًا معي روجر وهذا يحدث فرقًا كبيرًا ".





وقالت "ميمي لاي"، زوجة ديفيد ، إن الرسائل ستنال إعجاب عشاق ديانا أو أقارب الناس أو حتى لأصحاب المقاهي والمطاعم الفاخرة في مايفير حيث استمتعت بالغداء والعشاء ، كما ورد في الرسائل.





وكما ذكرت "كورنوال لايف"، قالت: "هذه واحدة من أكثر المبيعات غير العادية التي قمنا بها على الإطلاق. لم يتعامل أي شخص في العالم مع مجموعة من الرسائل من ديانا بهذه الطريقة تمامًا.





لا تزال ديانا واحدة من أكثر الأشخاص تصويرًا وشهرة في العالم حتى اليوم ، بعد 20 عامًا أو نحو ذلك من وفاتها ".









تم تسليم المجموعة إلى David Lay Auctioneers لبيعها بواسطة أحد أصدقاء عائلة ديانا منذ فترة طويلة، وقالت ميمي: "هذه الرسائل تأتي من رجل كبير في السن كان صديقًا عزيزًا لديانا وأمها".





ومن المفترض أن يتراوح سعر الخطابات وبطاقة عيد الميلاد في المزاد من 20 إلى 30 ألف جنيه إسترليني، وأضافت"ميمي": "هذه الرسائل مكتوبة بشكل جميل وتظهر شخصية ديانا الحقيقية على أنها بارعة ودافئة وكريمة وليس كيف تم تصويرها في وسائل الإعلام".





تتضمن إحدى الحروف وجهًا صغيرًا عابسًا كتبته الأميرة أثناء قيامها بإلغاء موعد غداء مع صديقتها، كما تحدثت ديانا في إحدى رسائلها عن صديقتها العزيزة أدريان وارد جاكسون ، التي كانت عضوًا سابقًا في مجلس إدارة فرقة الباليه الملكية ، وتوفيت بسبب الإيدز عام 1991 عن عمر يناهز 41 عامًا.



