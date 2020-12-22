ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

900 مليار دولار.. النواب الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات اقتصادية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:34 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
Advertisements
قسم الخارجي
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على حزمة المساعدة الاقتصادية، التي أقرها مجلس الشيوخ، بقيمة 900 مليار دولار، وذلك لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

كما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإنفاق 1.4 تريليون دولار، فيما يسمى بـقانون الإنفاق المؤقت. 

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الإثنين، على تقديم حزمة من المساعدات المالية إلى الحكومة، وذلك لدعم البلاد في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، من الحزب الجمهوري، التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة المساعدات داخل قاعة المجلس. 

وقال: "قبل لحظات، عقب التشاور مع لجاننا، وضع القادة الأربعة لمجلس الشيوخ والمجلس اللمسات الأخيرة على الاتفاق". 

وينص هذا الاتفاق على تمويل الحكومة الأمريكية بحوالي 900 مليار دولار، في شكل مساعدات، وذلك لمواجهة توابع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ويشمل هذا التمويل، تقديم إعانة بطالة بقيمة 300 مليار دولار لمساعدات المشاريع الصغيرة التي تضررت بسبب كورونا، وتقديم 600 مليار جولار لدعم المدارس واختبارات فيروس كورونا توزيع اللقاحات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 8 ملايين حالة

بعد معارضة شديدة.. توافق داخل الشيوخ الأمريكي على خطة إنقاذ بـ 908 مليارات دولار

هبوط أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتراجع وكورونا السبب

إدارة ترامب تقترح مساعدات بـ 916 مليار دولار لمواجهة تبعات كورونا

الملايين من الأمريكيين يعانون.. بايدن يطالب الكونجرس بإقرار حزمة الإغاثة

مساعدات كورونا.. الكونجرس يستعد لدعم الأمريكيين بـ900 مليار دولار

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد يتلقى اتصالا من أحمد أمين أثناء برنامج حديث القاهرة .. وخيري رمضان يرد عليه

حبس مرشحة سابقة بمجلس النواب بتهمة النصب والاحتيال

في ذكرى ميلاد محمود المليجي .. قصة زواجه السري من سناء يونس

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر

قفزة جديدة .. مصر تسجل أكبر عدد إصابات ووفيات بـ كورونا منذ شهور

مصدر يكشف كواليس تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن