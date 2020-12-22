ليلة رأس السنة .. عرض حفلة عيد الحب على مسرح الهوسابير

تستعد فرقة "تياترو إبداع" لعرض مسرحية "حفلة عيد الحب" علي مسرح الهوسابير في ليلة رأس السنة الجديدة يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث يقوم مخرج العرض بعمل بروفات مكثفة للمسرحية بورشة معاك للإبداع.





والمسرحية درامية تناقش قضايا الشباب وتدور قصتها حول "الجوكر الذي يكره الحب واللون الأحمر ويعشق الألوان الغامقة خاصة الأسود وتدور قصة المسرحية أيضًا حول قصص الحب المختلفة بين شخصيات مختلفة.





والعرض بطولة عدد من الوجوه الجديدة الصاعدة منهم : "عبدالرحمن مصطفي، سامية عبد الرحمن، إبراهيم الموجي، حسام حسن، ولاء عبد الغني، طارق ناجح، كريم إدريس، سيلين كمال، يوسف عنتر، إسلام أنور، مصطفي غلاب، عبير عوض، أبانوب بولس، محمد سلام، عمر إيهاب، نيره محمد، ريم رضا، دينا عمرو، هبه سامي، مريم صدقي، محمد مصطفي، نور حمدي، محمد حسن، عمر حجازي، محمد خسكيه، أحمد سليمان، ماجد البرماوي، كريم فكري، والأطفال : الطفلة لوجي، الطفلة ليالي، الطفلة روفيدة، الطفل محمد".



