شغالين في قهوة وعاوزين يتعلموا.. مأساة طفلتين في المريوطية.. فيديو

طفلتان لم يتجاوز عمرهما عشر سنوات، قررتا أن تقاوما الظروف وتسعيان إلى كسب الرزق وجني الأموال للإنفاق على أسرتهما بعد مرض والدهما، تاركين اللعب والرفاهية والحياة الطفولية مثل باقي الأطفال في عمرهما، فكانت تلك المرحلة بالنسبة إليهما رحلة من الكفاح والشقاء لتجهيز أختهما المخطوبة.







تروي الطفلة هاجر قصتها لـ "صدى البلد" قائلة: "بابا تعبان رجله وجعاه وصدره مقفول وبطل شغل المحارة ومبيقدرش يشتغل، إحنا واقفين معاه فى القهوة علشان نجهز اخواتنا البنات و نصرف على البيت، بنطلع الصبح من السادسة صباحا، بنفتح القهوة، وننضفها، ونطلع الكراسي والعدة، وييجى الزبون نشوف طلباته إيه ونعملها ونقدمها ونروح الساعة 11 أو 12 بالليل".









واستكملت حديثها قائلة : "أهل المنطقة كلهم بيحبونا وبيقفوا جمبنا لما بابا بيتعب ومينزلش وحد يضايقنا، و حاجتنا نضيفة ومحدش اشتكى مننا في حاجة، والقهوة معروفة لكل أهل المنطقة والناس هي اللي بتيجى عشان تشرب القهوة بتاعتنا وبنعمل كل المشاريب".







وقالت "الصغيرة آية": "بعرف أنواع القهوة ونسكافيه وينسون وحلبه وسحلب، إحنا بنعمل كل حاجة فى القهوة، ونغسل الكوبيات والملاعق و"الكنكات" وبنولع على الغلاية والزباين بتحبني ولما بيدوني أي فلوس بديها لأمي عشان تجهز أختي المخطوبة بيهم عشان تتجوز".









وأضافت : "عندى روماتيزم ورجلي بتوجعني من الوقفة في القهوة، ولما كنت عاوزة أروح للدكتور استلفت من أبويا 200 جنيه، كشفت وجبت العلاج ومن فلوس "البقشيش" حوشت ودفعت لأبويا الفلوس، وبقيت لما بحس اني تعبانة باخد نفسي وبعدين أقوم اشوف طلبات الزبون، ولو تعبنا اوي بابا بيدينا أجازة مرة كل أسبوعين".









واستكملت: "أنا معنديش وقت ألعب مع أصحابى، ولو خدت يوم أجازة بنام عشان بكون تعبانة، بس بحب شغلي في القهوة وببقى مبسوطة لما الزباين تحب قهوتي، وحتى لو اتعلمت مش هسيب القهوة وهفضل اساعد بابا، والناس اللي بتقول بابا بيستغلنا دا مش حقيقي وبابا تعبان وميقدرش يشتغل".







