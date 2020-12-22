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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تطلق Galaxy A22 5G بسعر رخيص..رسميا تحديث أندرويد 11 لهواتف موتورولا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم للكشف الرسمي عن هاتفها الجديد Galaxy A22 5G فى العام المقبل 2020، والذى سيكون أرخص هاتف ذكي لديها يعمل بتقنية إتصال الجيل الخامس 5G  بالأسواق، بسعر لن يتخطي 181 دولارًا أمريكيًا.


كشفت شركة "موتورولا" الصينية العالمية عن إطلاقها رسميًا لأحدث نظام تشغيل أندرويد، وهو نسخة Android 11 لهواتفها الذكية، وذلك قبل حلول العام الجديد ليكون هذا التحديث بمثابة هدية الكريسماس لمحبيها حول العالم.


حصلت سماعات الرأس AirPods Max على أول تخفيض لها منذ إطلاقها فى 8 ديسمبر الجاري، أى منذ أيام قليلة، وصدرت بسعر 549 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالي 8598 جنيها مصريا.  


تزايدت الاختراقات على حسابات مواقع التواصل الاجتماعى، بشكل كبير وخاصة فيسبوك الذى يضم مئات الملايين من المستخدمي النشطين، وأصبح عرضة لسرقة البيانات الشخصية والصور وغيرها من المعلومات المهمة. 


كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، قد تحذو حذو شركة آبل فى الابتعاد عن الاستعانة بمعالجات شركة إنتل التى تستخدمها فى انتاج أجهزة اللاب توب الخاصة بها Surface .  


تحتفل شركة جوجل من خلال خدمة الرسومات المتحركة Google Doodle بظاهرة فريدة من نوعها وهى تزامن الانقلاب الشتوى الذى يعد أقصر يوم وأطول ليلة في السنة مع الاقتران العظيم بين كوكبي المشترى وزحل. 


قامت شركة سامسونج بتسريب عدد من الصور الرسمية الجديدة لهواتفها القادمة Galaxy S21 التى ستعلن عنها رسميا فى 14 يناير المقبل، وتظهر الصور شكل وتصميم هواتف Galaxy S21 التى ستكون عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra . 
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