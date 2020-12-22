حالتان محليتان .. الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلن لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت اللجنة إن الإصابات جاءت 13 لقادمين من الخارج، وإصابتان من الداخل، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.





ووأعلن مسئول صحي في الصين، أن بلاده تسعى إلى حملة تطعيم كبرى تشمل كل الفئات الأولى ضد فيروس كورونا، خلال الشهور المقبلة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.





وقال تسنج يي شين، مدير مجموعة العمل المكلفة بتطوير لقاحات للوقاية من فيروس ضد كورونا، إن "الصين ستستخدم برنامج اللقاح، لبناء مجموعة حماية ستقدم مناعة نشطة للمجتمع".





وتشمل الفئات الأولى التي سيتم تلقيحها ضد فيروس كورونا، عمال قطاع التوريد المرتبط بأجهزة التبريد، والجمارك، والرعاية الصحية، والأسواق، والنقل العام، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وخطرة.



