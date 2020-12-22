ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حالتان محليتان .. الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:29 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
Advertisements
شريف سيد
أعلن لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقالت اللجنة إن الإصابات جاءت 13 لقادمين من الخارج، وإصابتان من الداخل، فيما لم تسجل أي حالات وفاة. 

ووأعلن مسئول صحي في الصين، أن بلاده تسعى إلى حملة تطعيم كبرى تشمل كل الفئات الأولى  ضد فيروس كورونا، خلال الشهور المقبلة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وقال تسنج يي شين، مدير مجموعة العمل المكلفة بتطوير لقاحات للوقاية من فيروس ضد كورونا،  إن "الصين ستستخدم برنامج اللقاح، لبناء مجموعة حماية ستقدم مناعة نشطة للمجتمع".

وتشمل الفئات الأولى التي سيتم تلقيحها ضد فيروس كورونا، عمال قطاع التوريد المرتبط بأجهزة التبريد، والجمارك، والرعاية الصحية، والأسواق، والنقل العام، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وخطرة.

وأنتجت الصين لقاح سينوفار إضافة إلى لقاحات أخرى، كما تسعى لجلب عقارات أخرى من الخارج لتنويع حصيلتها الدوائية المضادة للوباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بينها 26 حالة محلية.. الصين تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

وصول 120 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني إلى البرازيل.. فيديو

ترامب من جديد: سنفوز بالانتخابات

بيل جيتس يتوقع جائحة جديدة تضرب العالم.. تعرف على موعدها

إفريقيا تسجل 2,215,216 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد

مصر والسعودية والبحرين أبرزها.. لقاحات كورونا تصل إلى عدة دول وبدء حملات التطعيم قريبا

ترشيحاتنا

بعد فوز ريال مدريد على الأهلي بجائزة نادي القرن هاشتاج #جلوب_سوكر_تزور_النتيجه يتصدر تويتر

برلمانية: قرارات الوزارة لا تعني غلق المدارس وهي مجرد بدائل

أطعمة تعالج البرد والأنفلونزا .. أكلات ومشروبات غير متوقعة

رسالة واضحة إلى إيران.. غواصة إسرائيلية تتجه إلى الخليج العربي

بعد انسحاب بطل تشاد .. قرار عاجل من الزمالك تجاه إيقاف مصطفى محمد

في ذكرى ميلاد محمود المليجي .. قصة زواجه السري من سناء يونس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن