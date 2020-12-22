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أخبار البلد

بعد تزايد حالات كورونا.. هاشتاج #برد_المروحة يتصدر تويتر وردود ساخرة من المواطنين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:22 ص
كورونا
كورونا
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #برد_المروحة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏في مصر كوفيد عبارة عن برد المروحة والكحة دي صدري قافش لك الله يا كرونا منا ‎#كوفيد_20" و "‏انت هتستعبط يلا زيثروماكس ايه الى واخدة علشان برد المروحة!!".

وقال أخرون "‏إن شاء الله برد المروحة اللي مبنشغلهاش إن شاء الله" و "‏:دول ف الموجه التانيه وداخلين ع التالته :دول ف السلاله الجديده :اما دول ع باب الله لسه عايشين ف برد المروحه".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج  345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.
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