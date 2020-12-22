محترم ومتدين .. ماجد المصري يكشف لـ صدى البلد كواليس لقائه مع بيج رامي ومحمد عصب

حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية -مسلسل «الوجه الآخر»- الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.
ووجه ماجد المصري، رسالة خاصة إلى بيج رامي Big Ramy -الفائز بمستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام- في خلال الندوة، قائلًا: «ألف مبروك يا كبير يا فخر العرب شرفتنا وشرفت بلدك وأسرتك وأنت راجل محترم وكنت سعيد بمقابلتك أول مرة وكنت مبسوط وبجد انت تعبت ولقيت وربنا يوفقك ودايمًا في الأفضل».
وحول لقاءه مع بيج رامي Big Ramy في المرة الأولى، قال ماجد المصري: «أنا عرفته من خلال كابتن محمد عصب الذي دعاني لمقابلته لأول مرة في الجيم وبعد التمرين سويًا تم تسجيل فيديو وعرض على انستجرام»، مشيرًا إلى أبرز سمات «رامي» الشخصية فهو رجل محترم ومتدين ومهذب جدًا، ويحرص على التمرين فقط.
وتحدث ماجد المصري، خلال الندوة أيضًا، عن كواليس عمل المسلسل، وكيف جاءته فكرة المسلسل كمؤلف وبطل للعمل معًا، متطرقًا إلى كواليس تفاصيل إيقاع المسلسل واختيار السيناريست فداء الشندويلي، لتفاصيل الأحداث.
وتطرق للحديث أيضًا عن كواليس مشاركة نجوم العمل واجتماع أغلبهم لأول مرة في عمل واحد، مشيرًا إلى ردود الأفعال التي تلقاها بعد العرض الأول للمسلسل.
وفي سياق متصل، تحدث ماجد المصري، عن كواليس تحضيره لمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل.
وسوف تنشر تفاصيل الندوة تباعًا عبر الموقع وقناته الرسمية على يوتيوب خلال الفترة القليلة المُقبلة.