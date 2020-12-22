ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محترم ومتدين .. ماجد المصري يكشف لـ صدى البلد كواليس لقائه مع بيج رامي ومحمد عصب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:47 ص
ماجد المصري - بيج
ماجد المصري - بيج رامي - محمد عصب
Advertisements
سعيد فراج - تصوير: علي الخشاب
حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية -مسلسل «الوجه الآخر»- الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية. 

ووجه ماجد المصري، رسالة خاصة إلى بيج رامي Big Ramy -الفائز بمستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام- في خلال الندوة، قائلًا: «ألف مبروك يا كبير يا فخر العرب شرفتنا وشرفت بلدك وأسرتك وأنت راجل محترم وكنت سعيد بمقابلتك أول مرة وكنت مبسوط وبجد انت تعبت ولقيت وربنا يوفقك ودايمًا في الأفضل». 

وحول لقاءه مع بيج رامي Big Ramy في المرة الأولى، قال ماجد المصري: «أنا عرفته من خلال كابتن محمد عصب الذي دعاني لمقابلته لأول مرة في الجيم وبعد التمرين سويًا تم تسجيل فيديو وعرض على انستجرام»، مشيرًا إلى أبرز سمات «رامي» الشخصية فهو رجل محترم ومتدين ومهذب جدًا، ويحرص على التمرين فقط. 

وتحدث ماجد المصري، خلال الندوة أيضًا، عن كواليس عمل المسلسل، وكيف جاءته فكرة المسلسل كمؤلف وبطل للعمل معًا، متطرقًا إلى كواليس تفاصيل إيقاع المسلسل واختيار السيناريست فداء الشندويلي، لتفاصيل الأحداث. 

وتطرق للحديث أيضًا عن كواليس مشاركة نجوم العمل واجتماع أغلبهم لأول مرة في عمل واحد، مشيرًا إلى ردود الأفعال التي تلقاها بعد العرض الأول للمسلسل. 

وفي سياق متصل، تحدث ماجد المصري، عن كواليس تحضيره لمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل. 

وسوف تنشر تفاصيل الندوة تباعًا عبر الموقع وقناته الرسمية على يوتيوب خلال الفترة القليلة المُقبلة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دايما متألق.. علي ربيع يهنئ بيج رامي عبر انستجرام

وكيل رياضة البرلمان يهنئ البطل بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا

عباس أبو الحسن مهنئا بيج رامي: مبروك أول مستر أولمبيا مصري

محمد إمام مهنئاً بيج رامي: ألف مبروك للبطل المصري.. شاهد

أول ما قاله Big Ramy بعد التتويج بـ مستر أولمبيا.. زوجته تكشف .. شاهد

حلم 9 سنوات.. أسرة بيج رامي تسيطر على السوشيال ميديا بتصريحات لأول مرة

ترشيحاتنا

بعد فوز ريال مدريد على الأهلي بجائزة نادي القرن هاشتاج #جلوب_سوكر_تزور_النتيجه يتصدر تويتر

900 مليار دولار.. النواب الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات اقتصادية لمواجهة كورونا

أطعمة تعالج البرد والأنفلونزا .. أكلات ومشروبات غير متوقعة

أذكار قبل النوم للوقاية من الكوابيس.. و12 كلمة تغفر جميع ذنوبك

متصلش بيا.. محيي إسماعيل يكشف كواليس رفضه المشاركة في عفاريت عدلي علام لـ عادل إمام

عقب تلقيه لقاح كورونا.. بايدن يوجه رسالة إلى العلماء والشعب الأمريكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن