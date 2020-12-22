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أخبار البلد

إلهام شاهين تهنئ نجلاء فتحي بعيد ميلادها

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة الهام شاهين بعيد ميلاد صديقتها الفنانة نجلاء فتحي ال 69.

ونشرت الهام شاهين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها مع نجلاء فتحي وعلقت عليها: "كل سنه و أحلى و أجدع و أجمل زهرة بخير .. كل سنه و أصدق فنانه و أطيب إنسانه بخير .. حبيبتى الغاليه جدا جدا نجلاء فتحى ..بحبك و أتمنى لك كل السعاده". 

  واحتفلت امس الفنانة نجلاء فتحي ب عيد ميلادها، ال 69 بعد أن قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني الحافل. 


مرت نجلاء فتحي بالعديد من الأزمات في حياتها بالرغم من النجاح الذي حققته على المستوى المهني، كان من بينها: عثر شخص يدعى عم رمضان يعمل مزارع في فيلا نجلاء فتحي، على جوال يطوف فوق المياه التى يروي منها زرعه، والقادمة من ترعة سنورس بمدينة الفيوم، ودفعه فضوله إلى فتح الجوال  ليعرف ما بداخله، ظنا منه أنه قد يكون ملابس أو لعب أطفال، وكانت المفاجأة التي أذهلت عم رمضان وجعلته يصطدم بما شاهده داخل الجوال، حيث وجد جثة لفتاة فى العقد الثالث من عمرها، قتيلة ومخنوقة ولسانها خارج فمها وعيناها جاحظتان، فترك أرضه وهو يصرخ: "قتيلة يا جدعان".

ومن الشبح الذي أصبح يطارد فيلا نجلاء فتحي، مرت جميلة الشاشة المصرية بأزمة نفسية وحاولت الانتحار من قبل بسبب أصعب أزمة عاشتها وهي إصابة ابنتها بثقب في القلب، وهو ما دفعها لمحاولة الانتحار ولكن والدتها أنقذتها.

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