الصحف الإماراتية.. دولة عربية تكشف إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا.. تعليق مفاجئ من الصحة العالمية.. ضربة جديدة لتركيا في ليبيا

الصحف الإماراتية:

*أول دولة عربية تكشف إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

*ضربة جديدة لأطماع تركيا في ليبيا

*الصحة العالمية تعلق على السلالة الجديدة لكورونا





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أن شركة «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لها، بدأت في نقل اللقاحات الحيوية ضد فيروس «كورونا» حول العالم.





ومن مصر، قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 وفاة، صعودا من 664 إصابة و29 وفاة أول أمس.





وإلى عمان، كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي عن إجراء دراسة للتأكد من 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا جميعها قادمة من بريطانيا.





ومن ليبيا، وجه الجيش الوطني الليبي ضربة جديدة لأطماع تركيا في إقليم فزان، جنوب غرب البلاد، بالإعلان عن إحكام سيطرته الكاملة على معسكر المغاوير في أوباري، بعد أسابيع من المناوشات مع الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.





وقالت شعبة الإعلام الحربي إن قوات الجيش طردت أول من أمس، قائد ميليشيات المنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق علي كنّه من المعسكر، وقبضت على ثلاثة إرهابيين، متورطين في جرائم خطف وابتزاز بحق الليبيين في الجنوب.





وفي تونس، أعلنت السلطات التونسية، توقيف 12 مسؤولًا من بينهم مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية والبيئة في حكومة هشام المشيشي، بعد ساعات من إعفائه من منصبه، ووزير البيئة السابق شكري بن حسين، للتحقيق معهم، في ما عرفت بقضية النفايات الإيطالية، التي تم توريدها من قبل شركة خاصة لإتلافها في تونس.





ومن المغرب، قررت الحكومة المغربية فرض حظر تجول ليلي على الصعيد الوطني لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من مساء الأربعاء، مع تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كوفيد-19.





وفي الكويت، قال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم على تويتر إن بلاده قررت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء أمس الاثنين وحتى نهاية يوم الجمعة أول يناير المقبل.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، قررت سلطنة عمان، منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع.





وفي ليبيا، اتفق خبراء ليبيون على أن الصراع بين رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج ووزيره داخليته فتحي باشا آغا، يهدف للسيطرة على العاصمة طرابلس. ورأى الخبراء أن الرجلين يحاولان استمالة الميليشيات المسلحة التي تحولت إلى مرتزقة، تقدم خدماتها لمن يدفع أكثر، للسيطرة على طرابلس عسكريًا وأمنيًا؛ كونها مفتاح باب السلطة.





ودوليا، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده كانت مستعدة لسيناريو الاغلاق الذي فرضته الدول الاوروبية على حدودها على خلفية ظهور الطفرة الجديدة لفيروس كورونا، مؤكدًا أن المملكة تمتلك كافة الموارد الطبية للخروج من الأزمة.





ومن صحيفة الاتحاد، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا داعي للذعر بسبب سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا، وقالت إن ظهور السلالة جزء طبيعي من تطور الجائحة.



