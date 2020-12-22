أحلام الشامسي تظهر بـ الحجاب وتثير جدل متابعيها

وأثارت أحلام الشامسي، جدل متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذين أبدوا اعجابهم بظهورها وهي ترتدي العباءة الخليجي والحجاب، فيما تساءل البعض منهم عن حقيقة ارتداء الحجاب.

وعلى صعيد آخر، سبق وأن طمأنت الفنانة أحلام، جمهورها ، بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ، ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.





وغردت أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".





وكانت أحلام نشرت فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".