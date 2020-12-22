حدث ليلا .. تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر.. قرار مصري بإعلان 4 فبراير يوما عالميا للأخوة الإنسانية.. الزمالك يرفض تمديد عقد فرجاني ساسي لأقل من موسمين

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "الدعاء الذي يقال عقب الآذان هل في آخره إنك لا تخلف الميعاد أم لا؟

اعتمدت الأمم المتحدة القرار المقدم من مصر والإمارات لإعلان يوم 4 فبراير يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية، وذلك بالإجماع خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن وكيل اللاعب التونسي فرجاني ساسى، تواصل مع مسئولى الزمالك لتحديد موعد لعقد جلسة من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول تجديد التعاقد من عدمه.

وافق الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الحصانة السيادية إلى السودان، وذلك عقب طرحه للمناقشة في جلسة اليوم.





حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية -مسلسل «الوجه الآخر»- الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.





خبير: لقاحات كورونا ستحتاج إلى تطوير لمواجهة التحور والسلالات الجديدة للوباء خيمت السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد على عدد من الدول، واصيب العلماء بخيبات أمل، فقد توقع أحد كبار العلماء أن فيروس كورونا سيتطور ليجعل اللقاحات عديمة الفائدة كل ثلاث سنوات.





بسبب السلالة الجديدة لكورونا.. قرار قاس من الحكومة البريطانية اقترح كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، السير باتريك فالانس، بإضافة مزيد من المناطق في المملكة المتحدة إلى الإغلاق، ووضعهم على درجة الطوارئ 4، ما يعني إغلاق شامل للبلاد، مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره عبر انستجرام بصورة لطفلتيه مكة و كيان.