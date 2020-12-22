الولايات المتحدة: القوات الأمريكية المغادرة للصومال لن ترحل عن أفريقيا

أعلنت الولايات المتحدة أن القوات الأمريكية التي ستغادر الصومال ستتجه إلى قواعد أمريكية أخرى في منطقة شرق أفريقيا بدلا من الرحيل عن القارة السمراء.





وقال الجنرال ستيفن تاونسيند رئيس قيادة القوات الأمريكية لأفريقيا -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الولايات المتحدة لا تنسحب أو تفك الارتباط من منطقة شرق أفريقيا ، فنحن ما زلنا ملتزمين بمساعدة شركائنا الأفارقة في بناء مستقبل أكثر أمنا.





وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أصدر تعليمات في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري لوزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" بسحب ما يقرب من جميع القوات الأمريكية البالغة نحو 700 جندي متمركزين في الصومال أوائل العام الجديد.





وظلت القوات الأمريكية في تلك الدولة لما يربو على عقد من الزمان للمساعدة في مواجهة حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة وكذلك تنظيم "داعش" في المنطقة.





وتقوم القوات الأمريكية بالتدريب والمساعدة للقوات الأمنية المحلية لمحاربة تلك الجماعات المسلحة.