ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرض خطير يصيب الأطفال بالولايات المتحدة بسبب كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
مرض خطير يصيب الأطفال
مرض خطير يصيب الأطفال
Advertisements
شريف سيد
كشفت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن تشخيص أكثر من 150 طفلا بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة (MIS-C) المرتبط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت وزارة الصحة العامة بالولاية وفق ما نقلته "ذا هيل" إنه اعتبارا من الـ 14 من ديسمبر الجاري، تم تشخيص 152 طفلا بمرض متلازمة إلتهاب الأجهزة المتعددة المرتبط بكورونا، وهو ما يعد مرض التهابي نادر ومميت في بعض الأحيان، يصيب الأطفال الذين تعرضوا لفيروس كورونا. 

فيما يضيف الخبراء أن ارتفاع الاصابات بين الأطفال بهذا المرض، جاء نتيجة الارتفاع المفاجئ في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الفترة الماضية. 

ووفقا للخبراء فإن هذا المرض يسبب حدوث تفاعلات مشابهة لمتلازمة كاواساكي، الخاصة بالأطفال أيضا، مع الأعضاء والأنسجة مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلي والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين. 

واثبتت الأبحاث أن العديد من الأطفال الذين يحملوا أجسام مضادة بفيروس كورونا، يتم تشخيصهم بهذا المرض أيضا، وتشمل أعراضه على الحمى والآم في المعدة، والقيء والإسهال والطفح الجلدي، وإحمرار الشفتين، واحتقان العين والإرهاق. 

ورصدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تسبب هذه المتلازمة في وفاة 23 طفلا على الأقل، حيث أصيب بها 1288 طفل حتى الآن. 

وأشار  المراكز إلى أن 40% من الأطفال الذين تم تشخيصهم بالمرض من الأطفال اللاتينيين، و36% من الأطفال ذو أصول إفريقية، و15% بالأطفال البيض. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

د.مجدي بدران: عدوى كورونا تصيب الأطفال بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة

3 أعراض غير مألوفة تؤكد إصابة طفلك بـ فيروس كورونا.. أيهما أفضل له الكمامة أو قناع الوجه.. وكيف تحمين نفسك وابنك من الوباء

دراسة تكشف كيفية تقليل تلف الرئة الناجم عن فيروس كورونا

راقبها جيدا.. أعراض تعني أن طفلك مصاب بكورونا

لا تتجاهلها.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من التهاب رئوي

دراسة تكشف علاقة فيروس كورونا باضطرابات المعدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

درجات الذكاء أعلي بكثير.. دراسة حديثة تنصف الأطفال الفقراء

تعليق مهم من الإمارات بشأن المصالحة مع قطر

بعد استغناء القناة عنه.. جماهير الزمالك تدعم الإعلامي أحمد جمال

الغندور: مجلس الأهلي ساندني في مرض ابنتي باستثناء الخطيب.. والشناوي الحارس الأول للمنتخب

أخبار الفن.. ماجد المصري يكشف كواليس لقائه مع بيج رامي ومحمد عصب.. أحلام الشامسي بـ الحجاب.. وحمو بيكا يتعاقد مع شركة إنتاج عقب تسوية خلافاته مع المهن الموسيقية

الصين: نفوق أكبر باندا عملاقة أسيرة في العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن