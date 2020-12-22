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أخبار العالم

موسكو تسجل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
أ ش أ
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجلت 71 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم " الفضائية، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10540 شخصا.

وانخفض المعدل اليومي للوفيات اليوم مقارنة بيوم أمس الأحد، حيث توفي 75 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 743 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة أكثر من 572 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و878 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 51 ألف حالة حتى اليوم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه في الـ2 من ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، وأطلقت روسيا مؤخرا حملة تطعيم شاملة في البلاد ضد فيروس كورونا بلقاحها "سبوتنيكV" الذي كان الأول من نوعه في العالم.

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