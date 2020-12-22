الصين: نفوق أكبر باندا عملاقة أسيرة في العالم

نفقت "شينشينج"، أكبر باندا عملاقة أسيرة في العالم، وذلك في حديقة حيوان بلدية تشونجتشينج جنوب غربي الصين عن عمر ناهز 38 عاما.





وذكرت حديقة حيوان تشونجتشينج –في بيان اليوم- أن شينشينج بدأت تظهر عليها أعراض الخمول وفقدان الشهية يوم 21 أكتوبر الماضي، وتدهورت حالتها سريعا خلال الأيام القليلة التي تلت ذلك وأصيبت بضيق التنفس والسعال وانتفاخ البطن وواجهت صعوبة في التغوط، مشيرة إلى أن خبراء من عدة مؤسسات طبية، بينها المركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة، بذلوا كافة الجهود لإنقاذها لكنها نفقت في النهاية يوم 8 ديسمبر.





وأظهرت التحاليل التشريحية والباثولوجية أن الشيخوخة وفشل العديد من الأعضاء أديا إلى اضطرابات في الهضم ونقص في بروتينات الدم في جسم الدبة، وهو ما أفضى إلى عدوى في الجهازين الهضمي والتنفسي تسببت في الوفاة.



