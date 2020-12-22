هنا فايد تكتب: عندما نتقدم بالعمر

أجمل ما في التقدم بالعمر هو كلما زاد عمرك أدركت أمورا كثيره كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك ادركت مع الوقت أشياء لم تفهمها أو تعرف معني هذه الأشياء آراء ومواقف عادات وتقاليد غير متمسكين بها ولكن مع الوقت أو مرور العمر بندرك جيدا معني هذه الأشياء وأهميتها في حياتنا بيخونا الوقت والعمر عند اكتشاف اهم الأشياء، ولكن ما يميز هذه المرحلة هو النضوج والخبرة والتجربة ومعرفه الأشخاص الجيدين مما يجعلنا نعيد ترتيب الأشياء والأشخاص في حياتنا ببساطه وأيضا تذكره لناس احببناهم كانوا دائمين النصح والإرشاد وحكايات عن زمنهم الجميل لم ندرك وقتها معاني هذه الكلمات او حتي نستمع اليهم ولكن الزمن يعيد نفسه عندما كبرنا ونضجنا واصبحنا نفعل نفس الأشياء ونقول نفس الكلمات.