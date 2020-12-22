ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: عندما نتقدم بالعمر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أجمل ما في التقدم بالعمر هو كلما زاد عمرك أدركت أمورا كثيره كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك ادركت مع الوقت أشياء لم تفهمها أو تعرف معني هذه الأشياء آراء ومواقف عادات وتقاليد غير متمسكين بها ولكن مع الوقت أو مرور العمر بندرك جيدا معني هذه الأشياء وأهميتها في حياتنا بيخونا الوقت والعمر عند اكتشاف اهم الأشياء، ولكن ما يميز هذه المرحلة هو النضوج والخبرة والتجربة ومعرفه الأشخاص الجيدين مما يجعلنا نعيد ترتيب الأشياء والأشخاص في حياتنا ببساطه وأيضا تذكره لناس احببناهم كانوا دائمين النصح والإرشاد وحكايات عن زمنهم الجميل لم ندرك وقتها معاني هذه الكلمات او حتي نستمع اليهم ولكن الزمن يعيد نفسه عندما كبرنا ونضجنا واصبحنا نفعل نفس الأشياء ونقول نفس الكلمات.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن