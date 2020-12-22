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أخبار البلد

يحدث اليوم.. حفل استقبال لنواب برلمان 2021.. أول رحلة طيران من إسرائيل للمغرب.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
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أ ش أ
الرباط.. تنظم شركة (العال) الإسرائيلية أول رحلة من إسرائيل إلى الرباط وستضم وفدا إسرائيليا أمريكيا.

القاهرة.. تحتفل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج.

القاهرة.. ينظم مجلس النواب حفل استقبال للنواب الجدد عن قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وعددهم 100 نائب.

القاهرة.. تسير شركة مصر للطيران، 48 رحلة لنقل 4800 راكب إلى العديد من الوجهات الداخلية والخارجية.

القاهرة.. يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، معرضًا للكتاب بمقر كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.
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